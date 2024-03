Ce week-end se joue la 20ème journée de Top 14 avec de l’enjeu sur tous les terrains, bien évidemment. Voici nos pronostics ! Avec, notamment, une belle victoire toulonnaise à Anoeta…

Montpellier – Stade français

Giflés sur la pelouse de Toulon samedi dernier, les Montpelliérains sont dans l’obligation de s’imposer face aux Parisiens. Retombés à la treizième place, ils se doivent d’assurer à la maison pour éviter le barrage d’accession en fin de saison. De leur côté, les Parisiens sont leaders du Top 14 et foncent vers les demi-finales. Sans vraiment de pression, ils ont tout pour réussir le gros coup dans l’Hérault et faire un pas de plus vers le dernier carré.

Notre pronostic : victoire du MHR

Racing 92 – Clermont

Victorieux sur la pelouse de Castres lors de la 19ème journée, les Racingmen ont retrouvé le sourire après des doublons cauchemardesques. Avec les retours de Nolann Le Garrec, Gaël Fickou ou encore Will Rowlands, les Franciliens ont retrouvé le top 6 et comptent bien y rester. Face à eux, les Ciel et Blanc vont retrouvers des Clermontois qui nagent entre deux eaux après leur succès contre Pau la semaine passée. Difficile tout de même d’imaginer les Auvergnats venir s’imposer à la Paris La Défense Arena.

Notre pronostic : succès du Racing

Perpignan – Castres

L’Usap va très bien en ce moment. Après leur belle victoire sur le terrain d’Oyonnax, les Catalans doivent confirmer leur bonne forme face à un CO dans le doute. L’objectif est simple pour les Perpignanais : s’éloigner de la zone dangereuse. Avec leur public toujours aussi fidèle, les Sang et Or sont difficiles à faire tomber sur leur pré. En ce qui concerne les Castrais, le top 6 pourrait s’éloigner en cas de défaite et, surtout, les protégés de Jérémy Davidson pourraient être obligés de regarder vers en bas.

Notre pronostic : victoire de l’Usap

La Rochelle – Oyonnax

Sur le papier, c’est sûrement le match le plus déséquilibré du week-end. Après leur revers contre Perpignan à la maison, les Oyomen ont un pied en Pro D2. Pour encore y croire, ils sont condamnés à l’exploit à Deflandre, contre des Rochelais qui ont retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Certes, les Maritimes ont échoué de peu à Bayonne lors de leur dernière sortie, mais pas de quoi inquiéter les supporters charentais. La Rochelle doit s’imposer pour conforter sa place parmi les qualifiables.

Notre pronostic : succès bonifié de La Rochelle

Lyon – Bordeaux-Bègles

Difficile de croire que cette affiche était un barrage la saison dernière. Cette saison, les Lyonnais doivent lutter pour leur maintien dans l’élite. N’ayant qu’un seul petit point d’avance sur Montpellier, le treizième, le Lou doit l’emporter face à l’UBB pour s’éviter une nouvelle semaine compliquée. Avec un effectif, pour une fois, au complet ou presque, les Rhodaniens doivent faire le boulot, surtout face à une formation girondine qui devrait être amoindrie. Matthieu Jalibert et Damian Penaud ne joueront pas ce match, pour ne citer qu’eux.

Notre pronostic : victoire du Lou

Toulouse – Pau

Avec le retour annoncé de Romain Ntamack, les supporters toulousains ont envie de passer une belle soirée ce samedi à Ernest-Wallon. Tombés contre Bordeaux-Bègles dimanche passé, les champions de France en titre ont l’occasion de prendre la tête du Top 14 en cas de défaite du Stade français. Privés de Thomas Ramos, les Rouge et Noir pourront tout de même compter sur Antoine Dupont, qui devrait débuter le match à l’ouverture. Les Palois, eux, n’ont rien à perdre contre ces Toulousains. Toujours aussi opportunistes, les Béarnais sont conscients du défi qui les attend.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Toulouse

Bayonne – Toulon

Quoi de mieux qu’un petit voyage en Espagne pour terminer le week-end ? Pour la réception de Toulon, l’Aviron bayonnais a vu les choses en grand avec une délocalisation à Anoeta, à Saint-Sébastien. Cette rencontre est importante pour les deux équipes. Bayonne est enlisé dans le ventre mou et peut encore croire à la qualification alors que le RCT reste sur une démonstration contre Montpellier et veut confirmer. Invincible à Jean-Dauger depuis 28 matchs, l’Aviron était néanmoins tombé la saison dernière dans cette même enceinte contre Pau. Rebelote cette année ?

Notre pronostic : victoire de Toulon, bonus défensif pour Bayonne.