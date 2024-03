Après une première période pleine d'opportunisme, les Franciliens ont construit avec patience le succès dans le Tarn (21-23), grâce à un collectif définitivement retrouvé alors qu'ils se même retrouvés à 12 pendant quelques minutes. Le Racing 92 s'implante un peu plus dans les hauteurs, tout le contraire des Castrais qui ont peut-être perdu gros en cette soirée déficitaire pour y rester.

Entre des Castrais désireux de renouer avec le succès et ne pas sortir de la zone haute et des Racingmen à la recherche d'une dynamique pour ne pas s'éloigner de la qualification, ce duel s'annonçait indécis. Alors qu'un chassé-croisé s'instaurait entre les deux équipes par la botte de Le Brun et Le Garrec suite à des fautes collectives (6-6, 19 ème), le jeu ne se débridait pas véritablement. Si les Tarnais tenaient la distance malgré une infériorité numérique, et un carton jaune attribué à Ardron, le rythme n'était pas très soutenu avec d'innombrables arrêts de jeu ne facilitant pas l'éclosion d'actions d'éclats.



Mais les Franciliens maîtrisaient leurs possessions avec précision, et un exploit personnel de Wade, parti des 45 mètres, auteur d'un crochet déroutant, puis en éliminant deux adversaires à la course, débloquera le compteur pour les siens avec cette réalisation pleine de talent (6-13, 31 ème). Alors que les Castrais étaient de retour aux affaires, un turnover bien digéré fut mis à profit. Dans le couloir gauche, une remontée puissante, et un mauvais choix castrais sur l'interception. La punition est immédiate avec Le Garrec qui prolonge l'action et Naituvi qui avait bien suivi pour un essai plein d'opportunisme (6-20, 35 ème). Deux coups de fouets des visiteurs aux ailes décisives, et un écart substantiel à la pause, qui permettaient aux hommes de Stuart Lancaster de voir venir.

Un scénario à couper le souffle

La deuxième période fut complètement décousue dans une ambiance électrique. Plutôt brouillon durant une bonne partie, le verdict s'est décanté sur la fin. Les Racingmen furent énormément sanctionnés mais n'abdiquaient pas forcément. La seule pénalité de Popelin venant récompenser l'initiative locale (9-20, 54 ème). Réduits à 13 de longues minutes, les hommes de Stuart Lancaster finissaient par céder. Un essai de pénalité logique sur une mêlée emportée fut le premier signal (16-20, 68 ème). Alors que Séguret se voyait refuser un essai dans la foulée, Fernandez passait en force, après un travail immense de ses avants sur ballon porté (21-20, 72 ème). Une remontée fantastique qui faisait chavirer Pierre-Fabre.



Pas pour longtemps, sur une touche anodine, la sanction était détectée, Le Garrec sur les 40 mètres ne tremblait et enquillait une énième pénalité (21-23, 78 ème). Castres jetait ses dernières forces, multipliait les temps de jeu. En vain, les visiteurs ne vacillaient plus et une dernière récupération au sol donnait le succès aux Ciel et Blanc. Les Franciliens remontent provisoirement sur le podium du championnat, et se relancent complètement après un hiver brumeux et des résultats décevants. Ce voyage victorieux pourrait lancer la dernière ligne droite avant la réception de Clermont la semaine prochaine. Tout le contraire des Castrais, auteurs d'une incroyable remontée, mais qui auront laissé passer leurs chances en première période. Un deuxième revers à domicile qui sort les Tarnais des qualifiables avant un déplacement épique à Perpignan samedi prochain.