La lutte pour le maintien a peut-être pris un tournant ce week-end, après la victoire de Perpignan à Oyonnax. Ce résultat, en plus de montrer la fébrilité des hommes de Joe El Abd, fait qu'ils se retrouvent avec onze points de retard sur le barragiste, alors que des matchs difficiles approchent.

Les regards ne trompaient pas, les mots non plus. Sur la pelouse de Charles-Mathon samedi, la déception criante qui se lisait dans les yeux Loïc Crédoz en fin de partie traduisait l'immense déception que fut la défaite d'Oyonnax face à Perpignan. Battus sur leur propre pelouse (14-15) pour la cinquième fois cette saison, les Aindinois ont peut-être lâché samedi leurs derniers espoirs de maintien dans l'élite du rugby français. C'est d'ailleurs avec un véritable constat d'échec que Joe El Abd, l'entraîneur des Noir et Rouge, se confiait à la presse. "Nous sommes une bonne équipe, mais pas assez bonne face à du haut niveau, lâchait-il. Ce n'est pas la première fois que nous perdons d'un rien mais c'est la loi du haut niveau".

L'USAP frappe un grand coup dans la course au maintien en gagnant à Oyonnax, qui s'enfonce un peu plus vers la relégation...#OYOUSAP

Le problème, c'est que tout aussi proches pensent-ils l'être de la victoire, les Oyomen viennent d'enchaîner huit matchs sans succès, avec comme seul résultat positif un match nul glané sur la pelouse de Clermont. Incapables de gagner en 2024, les coéquipiers de Tommy Raynaud n'ont plus triomphé depuis un match contre Pau en décembre. Malgré tout cela, certains joueurs tentent de trouver des raisons d'y croire. Phoenix Battye est un de ceux-là : "Notre situation est de plus en plus compliquée, mais il y a toujours un espoir. Nous ne sommes pas morts."

Un fossé créé dès ce week-end ?

Mathématiquement, il est pour l'instant impossible de donner tort au deuxième ligne. Seulement, à sept journées de la fin, Oyonnax accuse un retard de onze points sur Montpellier, le barragiste. Alors que la dynamique ne parle pas en faveur des champions de France de Pro D2 2023, la défaite face à la maison face à une équipe comme l'Usap, qui lutte aussi dans cette course au maintien, a aussi de quoi rendre pessimiste. Surtout que lors des derniers rendez-vous, "Oyo" devra se coltiner des matchs face aux grosses écuries du championnat et n'aura pas de confrontation avec un concurrent direct.

Les hommes de Joe El Abd se déplaceront à La Rochelle, recevront le Racing 92, iront à Castres, se rendront à Pau, accueilleront Toulon puis Bayonne avant de finir à Bordeaux-Bègles. Dès le week-end prochain et le déplacement à Marcel-Deflandre, la note comptable risque d'être salée puisque Montpellier, Lyon et Montpellier évolueront de leur côté à la maison. Quels sont alors les motifs d'espoir pour cette équipe qui a pourtant réalisé de bons matchs lors de la première partie de saison ? Il faudrait qu'un concurrent direct pour le maintien s'écroule et que les Aindinois profitent du fait d'évoluer quatre fois sur sept à domicile dans les prochaines semaines pour accrocher une hypothétique 13e place qui les enverrait en barrage d'accession. Mais cela tient tout de même du miracle...