Arrivé dans les Landes après le début de la saison, le troisième ligne centre a davantage de temps de jeu depuis quelques semaines. Son expérience et sa densité physique sont un plus que l’USD veut exploiter.

Du haut de ses 35 ans, Genesis Mamea Lemalu n’est pas le doyen du vestiaire dacquois, mais presque. Avec Faitotoa Asa et Elvis Lévi (37 ans), Maxime Delonca (35), Matt Luamanu et Ilikena Bolakoro (36), il fait partie de ces anciens, sur le circuit professionnel depuis un long moment, dont l’expérience est précieuse. “Genesis est bien rentré dans le groupe. C’est un des plus âgés et il est posé, réfléchi. Au quotidien, il ne prend pas la parole plus que ça, il le fait à bon escient et il sait que la seule vérité, c’est celle du terrain”, pose Benoît August, le directeur sportif de l’USD.

Arrivé dans les Landes à la mi-septembre, l’ancien joueur de l’USAP (2016 - 2023) n’a pas, de suite, enchaîné les rencontres. Il n’a joué que quatre matchs sur la phase aller. “Genesis était en attente au niveau de Perpignan. Le fait de pouvoir venir dans la région, avec sa famille, dans un cadre de vie assez sympa, lui a plu. De plus, il connaissait pas mal de joueurs dans le coin, mais il est arrivé avec un manque de préparation physique, rappelle August. Il fallait qu’il rentre dans le système. Il a pris du temps à trouver ses marques et a été intégré, petit à petit, par le staff.”

Il tourne avec Wasley

Adepte des changements perpétuels dans sa composition d’équipe, Jeff Dubois a, sur le début de cette phase retour, offert du temps de jeu à son numéro huit, contre Grenoble puis Biarritz (J17, J18), avant de le remettre sur la pelouse face à Soyaux et Aurillac (J20, J21). “Il n’a pas de programme aménagé, mais le système de rotation lui est bénéfique, comme pour tous les organismes, souligne l’ancien talonneur. D’ailleurs, si on regarde le nombre de blessés qu’il y a chez nous, il est relativement bas. Ça fait partie de la réussite de notre saison.”

Lorsque Lemalu n’est pas sur le pré, c’est le néo-zélandais Sam Wasley qui occupe principalement le poste de troisième ligne centre. “Avec eux deux, nous avons deux huit de très bon niveau pour la rotation de notre effectif, apprécie August. Sam est plus jeune, il a une gestuelle de bon niveau, un pouvoir de perforation, et il ressemble à “Gino" (le surnom de Lemalu, NDLR), il y a quelques années. Est-ce un guide pour lui ? Je ne sais pas, il faudrait le lui demander, mais il y a, entre eux, une concurrence très saine.”

August : “Il a cette capacité à avancer”

Fort d’une grande expérience dans le championnat français (il totalise 150 matchs en Pro D2), Lemalu n’a plus les jambes de ses 20 ans, mais il a gardé avec lui une certaine puissance, que l’USD n’hésite pas à exploiter. “Gino est aujourd’hui plus intelligent dans ses courses, note August. Il a cette capacité à avancer, à bien trier les ballons derrière la mêlée et il apporte un côté rassurant aux jeunes. En fait, il fait partie des joueurs qui nous permettent d’avancer, quelle que soit la météo.”

Habitué à disputer le haut de tableau du Pro D2 (il a remporté deux titres dans la division avec Perpignan), le numéro huit pourrait être un garçon important sur cette fin de saison pour Dax, qui ne cesse de répéter que le maintien reste sa priorité, bien qu’il ne soit qu’à un point de la sixième place…