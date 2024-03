Le soulagement de Damian Penaud, un Matthieu Jalibert en sortie de maladie et impressionné par son coéquipier chez les Bleus Antoine Dupont et Julien Marchand frustré mais heureux de la réaction des siens. Retrouvez les déclarations des principaux acteurs de ce match, à l’issue de la rencontre, au micro de Canal +.

Damian Penaud (UBB) : "On s’est fait peur car on a bien démarré le match, on avait un matelas assez important à la mi-temps puis on est retombé dans nos travers. On a été assez passifs pendant 20 minutes, on les a laissés revenir. On sait que quand on baisse un peu de régime, ils arrivent à prendre toutes les opportunités pour aller marquer des essais. Ce soir, on va retenir la victoire, ça a été très dur mais on ne s’est pas lâché et je suis très fier des gars ! Ce soir, on a joué dans un stade formidable, les conditions étaient bonnes. On avait envie de se faire plaisir, d’envoyer du jeu. On a été servi, et vous aussi ce soir !"

Matthieu Jalibert (UBB) : "J’ai eu une semaine particulière car je n’étais pas sûr à 100 % de pouvoir postuler car j’ai eu une angine, j’ai eu 40 de fièvre pendant deux jours, de mardi à jeudi, mais j’avais à cœur de postuler. J’avais 50, 60 minutes dans les jambes. Sur le plaquage, j’ai pris une petite châtaigne on va dire. Le médecin n’a pas voulu prendre de risque avec les échéances qui arrivent, mais il n’y a rien de grave.

Ce soir, c’était un match énorme, comme à chaque fois que l’on joue le Stade toulousain. Il y a tellement de qualité dans les deux équipes que les supporters et les téléspectateurs attendaient ce match. On a fait une grosse entame, on voulait les marquer. Mais à la mi-temps, on savait que cela nous était déjà arrivé de perdre un match où l’on menait quasiment de 30 points, donc nous étions prévenus. Ils ont des joueurs tellement exceptionnels, à l’image d’Antoine (Dupont) qui n’a pas arrêté de nous faire la misère ce soir… Ce qui est important ce soir, ça a été le caractère pour revenir à dix minutes de la fin car c’était compliqué de le faire et on l’a fait, c’est la marque d’une grande équipe.

On sait que les demi-finales seront ici, donc c’était un avant-goût en espérant que l’on y soit. C’est top de jouer dans ces conditions ! La pelouse est impeccable, on peut jouer au rugby avec un beau public face à une belle équipe. On a donné du plaisir aux spectateurs donc on est content."

Julien Marchand (Stade toulousain) : "Nous avons mis du caractère en deuxième période. Nous étions un peu obligés, on ne pouvait pas continuer comme ça. C’est dommage parce qu’on part de trop loin au score mais ça s’est quand même joué à rien. L’équipe a montré une belle force de caractère. Donc tout simplement bravo à Bordeaux qui a fait une grosse partie donc il faut les féliciter et nous féliciter aussi. Nous étions tous très motivés, personne n’a triché. Il va falloir bosser encore plus sur les bases pour la réception de Pau."