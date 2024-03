À seulement 19 ans, Lina Tuy devrait connaître sa première sélection avec le XV de France ce samedi lors du match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations féminin face à l’Irlande. Son entraîneur à l’ASM Romagnat, Fabrice Ribeyrolles, décrit une joueuse qui pourrait bien faire parler d’elle à l’avenir.

Un match pas comme les autres ! Le XV de France lance son Tournoi 2024 ce samedi (15h15) avec la réception de l’Irlande au Mans. Une rencontre à la saveur particulière pour Lina Tuy (19 ans) qui pourrait connaître sa première cape ce week-end. Le numéro 22 dans le dos, elle devra patienter sur le banc avant de fouler la pelouse du stade Marie-Marvingt avec le maillot frappé du coq.

A lire aussi : 6 Nations féminin – Pauline Bourdon Sansus (XV de France) : "J’ai la sensation que nous progressons"

En moins d’un an Lina Tuy aura tout connu. Débarquée du CA Brive la saison dernière, la demi d’ouverture a dû prendre son mal en patience avant de porter le maillot de l’ASM Romagnat, la faute à une rupture du ligament croisé à un genou. Elle fait finalement ses débuts contre Blagnac avant d’être titularisée avec l’ASM Romagnat à l’arrière en quart de finale face à Montpellier. Une première réussie pour son coach, Fabrice Ribeyrolles : "L’année dernière, elle a fait les phases finales avec nous à l’arrière alors qu’elle revenait des ligaments croisés. Lors de sa première à Montpellier, elle a été impeccable."

Cette saison, la joueuse est en pleine possession de ses moyens pour le plus grand bonheur des siens, poursuit Fabrice Ribeyrolles : "Cette saison, elle a joué tous les matchs à l’ouverture. On l’attendait (le staff) lors du match important face à Bordeaux, à la maison, devant 6 000 personnes. Elle a répondu présent."

"Il y a des filles comme ça chez qui c’est naturel"

Malgré un début de saison plein, la marche peut paraître haute. Devenir internationale après seulement 12 feuilles de match en Élite peut donner le vertige à de nombreuses joueuses, mais pas à Lina Tuy selon son coach : "Ce n’est pas trop tôt ! Lina est très mature, être titulaire en club à ce poste-là, à seulement 19 ans, ce n’est pas rien. Elle va rentrer progressivement, peut être, 20/30 minutes ce samedi, mais ça va être intéressant de construire avec elle sur la durée en équipe de France. Elle a de grosses qualités techniques, de lecture et de compréhension du jeu. Il y a des filles comme ça chez qui c’est naturel. Je ne suis pas du tout inquiet pour elle, c’est l’une des meilleures ouvreuses d’élite."

A lire aussi : 6 Nations féminin - Agathe Sochat, une maman heureuse à Marcoussis

Si la jeune numéro 10 a tous les atouts pour pérenniser son aventure avec le XV de France, elle reste une joueuse de 19 ans avec une belle marge de progression : "Sa qualité première, c’est qu’elle est très joueuse, elle sait attaquer la ligne et animer autour d’elle, mais elle doit encore perfectionner sa gestion des temps forts et faibles ou l’occupation du terrain", confie Fabrice Ribeyrolles avant de conclure : "Il y a des choses à améliorer, mais c’est l’avenir de l’équipe de France." Une arrière de Romagnat en équipe de France ? La succession de Jessy Trémoulière en club et chez les Bleus est peut-être assurée !