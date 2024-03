"Un bébé chez les Bleues" : l'édito avant le tournoi des 6 Nations féminin

La révolution est désormais silencieuse. Est-ce parce qu’il s’agit "seulement" de rugby ou, plus rassurant, est-ce parce que l’image s’imprime dans les rétines, l’idée dans les mœurs, la pratique dans la logique ?

Le 3 avril 2023, il y a tout juste un an, la joueuse de l’équipe de France de football Amel Majri rejoignait Clairefontaine, le CNR Marcoussis du ballon rond, accompagnée de sa jeune fille Maryam, neuf mois tout juste et franchement rien à cirer de savoir si sa maman était bouchère, cadre sup’ dans la communication ou internationale de son sport. C’était sa maman, point barre. Celle à laquelle elle restait donc collée-serrée, puisque c’est bien la chose dont elle avait le plus besoin à ce moment-là de sa jeune vie.

Ce qui nous avait surpris, à l’époque, c’est que cela ait pu surprendre. Presque un an plus tard, le rugby emboîte le pas. Sans que cela fasse grand bruit. Et vous savez quoi ? On trouve ça sacrément chouette.

Cette semaine à Marcoussis, c’est donc la talonneur Agathe Sochat qui est arrivée avec sa petite Nina, 2 ans tout juste, accrochée à ses bagages. Joueuse cadre du XV de France qui commence son Tournoi des 6 nations ce week-end au Mans, Sochat avait mis sa carrière entre parenthèses, en 2022, le temps d’accueillir comme il se doit sa fille en ce bas monde. Aurait-elle dû carrément y mettre un terme ? Certainement pas. Et fort heureusement que, en 2024, une maman peut aussi être une femme doublée d’une professionnelle. Quand bien même son job se nomme "rugby".

Le sujet n’emprunte pas qu’au registre de l’anecdotique. À l’heure où l’on parle de haut niveau, on ne peut plus négliger le bien-être psychologique comme vecteur de la performance. La tête guidera toujours le corps et c’est justement ce que Fabien Galthié avance parmi les enseignements de son dernier Tournoi des 6 nations, chez les hommes : les têtes n’étaient pas soignées du Mondial et la considération apportée par le staff à ce sujet fut insuffisante. Voire maladroite. C’est bien de le reconnaître. Pour le corriger.

La tête d’Agathe Sochat, ergothérapeute au civil en plus de ses 47 sélections avec les Bleues, ne pourra quant à elle n’être que plus apaisée à proximité de son enfant. La qualité de sa préparation pourrait en pâtir ? Foutaises. On vous jure que c’est même tout l’inverse. Et que la jeune Nina ne serve jamais d’explication, ou pire, d’excuse, à d’éventuelles contre-performances des Bleues.