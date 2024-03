C’est une grande première et certainement une grande avancée dans l’histoire du sport féminin. Agathe Sochat, talonneuse du XV de France, a préparé le Tournoi des 6 Nations à Marcoussis avec ses coéquipières tout en profitant de sa fille Nina, présente au CNR de Marcoussis.

Le Tournoi des 6 Nations est toujours un événement pour Agathe Sochat, cadre des Bleues avec 47 sélections au compteur. C’est d’autant plus vrai depuis 2022, une édition dont elle se souviendra à jamais, renonçant au match face à l’Irlande pour un heureux événement qu’elle avait déjà raconté dans Midi Olympique : « Cette nuit-là, celle du 29 au 30, j’avais du mal à dormir. C’était bizarre. Je toussais, je n’étais pas bien. Je dormais mal et j’ai eu Adèle par message vers 3 heures du matin. Elle ne dormait pas non plus. Puis elle m’a appelée deux heures plus tard pour m’annoncer qu’elle avait des contractions. Et là… Branle-bas de combat ! À 5 h 20, je suis debout dans la chambre à faire ma valise. J’ai réveillé ma coloc’ Céline Ferer, mais elle a été top. Elle a appelé le taxi et consulté les vols pour que je prenne le plus rapide… J’ai pris l’avion à 8 h 20 et des gens de ma famille sont venus me chercher à l’aéroport de Toulouse. J’ai envoyé un texto vers 5 h 30-6 heures. Je me suis dit que je verrais bien quand ils me répondraient, mais certains l’ont fait tout de suite. On avait déjà abordé le sujet. Il était convenu que je joue l’Irlande le 2 avril et que je rejoigne ensuite mon épouse, car son terme était prévu pour le 8. C’est arrivé finalement un peu plus tôt que prévu… »

Deux ans plus tard, Agathe Sochat va bel et bien jouer face à l’Irlande pour débuter cette édition du Tournoi des 6 Nations 2024. Un événement qu’elle a préparé avec sa fille Nina à ses côtés pendant les derniers jours de préparation au CNR de Marcoussis. « Ça fait bientôt deux que l’on essaie de réfléchir à ce qu’il est possible de faire avec ma petite. Pendant le Tournoi des 6 Nations, on m’a offert la possibilité qu’elle puisse être là pendant trois jours. C’est un bonheur pour moi de l’avoir ici. Ça permet de rendre ces six semaines un peu moins longues. On tâtonne. C’est la première fois que ça se fait et on fera le bilan après. Il y aura certainement des petits ajustements. Mais d'un point de vue bien-être personnel et pour le groupe, c'est une bouffée d'air. »

Une présence qui est effectivement un bonheur pour tout le monde, comme l’avoue sa partenaire Annaëlle Deshaye : « C’est une bouffée d’oxygène pour tout le monde. Voir un enfant, ça donne toujours le sourire. Ça permet de nous dire que la famille n’est pas loin, même si ce n'est pas la nôtre. Et Nina, tout le monde la connaît. »

"Je suis ravi d’avoir eu une écoute à ce niveau-là"

C’est une grande première initiée par la FFR alors que le sujet a souvent fait débat dernièrement dans d’autres disciplines. Cette avancée pourrait donc ouvrir une voie importante pour les sportives de haut niveau, mais aussi pour les jeunes papas du XV de France. « Je crois que ça doit aussi se faire en fonction des besoins, poursuit Agathe Sochat. Notre situation est certainement différente, que ce soit sur le plan financier ou en termes d’organisation. Le calendrier des 6 Nations n’est pas le même, car nous avons deux gros blocs, contrairement aux garçons. Je ne sais pas s’il faut normaliser ou faire selon le ressenti. Personnellement, c’est un besoin que je ressentais et je suis ravi d’avoir eu une écoute à ce niveau-là et peut-être que ça ne sera plus un sujet dans le futur. » Pendant les entraînements et les réunions, la petite Nina reste en compagnie de l’épouse d’Agathe Sochat. « Je retrouve ma fille le soir, mais nous avons aussi des moments libres pendant la journée. Je vais la voir quand je n’ai rien d’autre à faire. Ça peut-être que vingt minutes, mais c’est déjà très ressourçant. » Tout en gardant en tête l’objectif de remporter le Tournoi des 6 Nations pour la première fois depuis 2018 : « De manière tout à fait objective, on est challenger, on n'est pas favori du Tournoi. On veut être en mesure de gagner. Aujourd'hui, ce sont les Anglaises qui dominent, mais si demain, les Galloises passent devant, l'objectif restera le même. La finalité, c'est de le gagner. À nous de jouer pour aller chercher ce titre. »