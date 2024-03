Le point avant la 23ème journée de Nationale : Massy - Bourgoin-Jallieu : malheur au vaincu ?

À quatre tours de l’arrivée (sauf pour le quatuor dont le calendrier n’est pas encore à jour bien entendu) l’ombre du couperet se fait plus menaçante que jamais dans l’Essonne.

Le perdant de la confrontation entre Massicois et Berjalliens éliminé de la course aux barrages dès samedi soir ? Oui, s’il s’agit des premiers nommés. Non, si c’est le cas de leurs hôtes nord-isérois. À condition de limiter les dégâts via l’obtention du bonus défensif. À condition de bénéficier d’un coup de pouce de la part d’Albi, du moins, en termes de respect de la logique des pronostics. Des Tarnais dont l’adversaire n’est autre que Chambéry, large vainqueur de ce même CS Bourgoin-Jallieu il y a quinze jours de cela. Et quid de la réception de Suresnes par Périgueux ? Si le tout premier champion de France de Nationale 2 l’emporte, alors, certes, le compteur du vaincu altoséquanais restera provisoirement bloqué à 65 (ou 66, dans le pire des cas) unités. Mais comme Périgueux doit encore se présenter au rattrapage le 13 avril prochain, la situation de tous les concurrents battus samedi après-midi s’aggravera forcément.

Reste que Massy est de loin le moins bien placé d’entre eux. Même un succès bonifié ne lui garantit pas de se relancer durablement dans la course à cette fameuse sixième place. Et quand bien même cela serait le cas, un simple coup d’oeil sur le calendrier n’inciterait pas à l’optimisme. Le dauphin tarnais lui rendra par exemple visite lors de l’antépénultième journée, avec l’obligation de signer une performance. L’écart qui sépare Albi de Narbonne peut très bien se réduire. D’abord parce que Chambéry ne se déplace pas en roue libre. Ensuite parce que Narbonne, pas assez convaincant lors de sa dernière prestation, a certainement « ciblé » le plein de points, en tout début de soirée. Bourg-en-Bresse n’est pas quantité négligeable, loin s’en faut même, mais son éloignement du peloton de tête est trop important pour espérer un miracle dans la dernière ligne droite. Avantage aux Narbonnais donc, sur les talons desquels un retour en force de Carcassonne n’est pas à exclure. On n’imagine pas une seule seconde le relégué de Pro D2 commettre le fatidique péché d’orgueil au profit de Vienne.

Le promu nord-isérois pense plus que jamais au périple qui l’attend chez le futur vaincu de la finale de Nationale 2. Il lui faut s’y préparer sereinement sans laisser trop de jus (ou de plumes, c’est selon) dans l’opération car l’hypothèse d’une défection en cours de route de Hyères-Carqueiranne a fait long feu. Les Varois se déplacent du côté de Tarbes avec de maigres chances de succès tant les Bigourdans mettent un point d’honneur à finir la tête bien haute.

Le point chaud, pour la bonne bouche cela va sans dire, de ce vingt-troisième acte ? Il se situe sans conteste en Dordogne. La pression est sur les Périgourdins. Calendrier plutôt favorable ou pas, un faux-pas et un seul pourrait sceller le sort de ceux dont la marge de manœuvre est mince. Pour ne pas dire plus…