Les arbitres pour les huitièmes de finale des deux "coupes d’Europe" sont désormais connus. Matthew Carley arbitrera Stormers-La Rochelle et Karl Dickson Toulouse-Racing.

Le retour de la Champions Cup et de la Challenge approche. Dans deux semaines, soit les 5, 6 et 7 avril se disputeront les huitièmes de finale des deux compétitions. L’EPCR vient de révéler la désignation des arbitres pour les rencontres. En Champions Cup, le duel franco-français entre le Stade toulousain et le Racing 92 sera dirigé par l’Anglais Karl Dickson. Un autre Anglais sera au sifflet pour Stormers-La Rochelle (Matthew Carley), comme pour Bulls-Lyon (Luke Pearce). UBB-Saracens sera arbitré par l’Irlandais Frank Murphy.

Trois rencontres sans clubs français seront dirigées par des quatuors français. Tual Trainini sera assisté de Flavien Hourquet, Ludovic Cayre et d’Eric Gauzins lors d’Harlequins-Glasgow. Luc Ramos sera au sifflet d’Exeter-Bath accompagné par Pierre-Baptiste Nuchy, Evan Urruzmendi et de Patrick Dellac. Enfin, Pierre Brousset dirigera Leinster-Leicester avec Kévin Bralley, Jérémy Rozier et Denis Grenouillet.

Quatre Italiens pour diriger Pau

En Challenge Cup, la rencontre en ouverture, Gloucester-Castres, sera dirigée par l’Irlandais Andrew Brace. Le lendemain, Sam Grove-White (Écosse) sera au sifflet de Clermont-Cheetahs. Ce sont des Gallois qui arbitreront MHR-Ulster, Craig Evans étant nommé pour officier. En déplacement à Édimbourg, Bayonne aura Chris Busby (Irlande) au sifflet. Enfin, cela sera un quatuor italien pour Pau-Connacht, avec Andrea Piardi comme arbitre central.

Quatre arbitres français seront au sifflet lors d’Ospreys-Sale : Vivien Praderie, Jonathan Gasnier et Thomas Charabas assisteront Mathieu Raynal.