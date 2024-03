Alors que le huitième de finale de Champions Cup entre le Stade toulousain et le Racing 92 était initialement prévu au Stadium le 7 avril, plus grande enceinte de la ville rose, il aura finalement lieu à Ernest-Wallon, l'antre habituel des Rouge et Noir. Explications.

Quand l'EPCR, l'organisme qui régit la compétition, avait officialisé le 25 janvier les jours et horaires des huitièmes de finale de Champions Cup, il avait indiqué que le Stade toulousain allait recevoir le Racing 92 le dimanche 7 avril prochain (à 16 heures) au Stadium de Toulouse . Pas une surprise puisque, comme cela avait été évoqué par nos soins, les dirigeants stadistes avaient anticipé les choses pour délocaliser ce rendez-vous, comme ils l'avaient fait au même stade de la compétition la saison dernière contre les Bulls, dans la plus grande enceinte de la ville, qui peut accueillir plus de 33 000 personnes.

Le programme, malgré la volonté des décideurs toulousains, a pourtant connu du changement dans les semaines suivantes. En effet, le club s'est vu dans l'impossibilité finalement d'organiser ce match au Stadium. La raison ? Le refus vient de la programmation de la Ligue 1 de football et de ses contraintes télévisuelles puisque le Toulouse Football Club (qui évolue dans ce stade) va recevoir Strasbourg ce même week-end et la faisabilité - pour favoriser la tenue des deux rencontres - n'est pas remplie. Dès lors, le Stade toulousain n'a eu d'autre choix que de se rabattre sur son antre habituel d'Ernest-Wallon et ses 18800 places.

Champions Cup - Le stade Ernest-Wallon, lors de la rencontre Toulouse - Bath en janvier 2024. Icon Sport

La réception de La Rochelle au Stadium ?

Voilà forcément qui, outre l'aspect événementiel pour un match de cette importance, représente un coup dur sur le plan financier pour le champion en titre, lequel n'aurait sans doute eu aucune difficulté à garnir le Stadium. Surtout qu'en cas de victoire, il ne pourra pas non plus y organiser un éventuel quart de finale de Champions Cup. Comme déjà expliqué ici, il aurait lieu le week-end suivant. Ce qui, en termes de logistique (réservation, billetterie, personnel, etc.) rend impossible le fait de se retourner en si peu de temps.

Et si Toulouse venait à remporter son huitième puis son quart, pourra-t-il enfin évoluer au Stadium en demi-finale ? Rien n'est moins sûr là encore. Si son meilleur bilan de la phase de poules lui octroie le droit de recevoir jusqu'à la finale qui aura lieu au Tottenham Hotspur Stadium de Londres le 25 mai, Ernest-Wallon ne remplit pas, notamment en termes de capacité d'accueil, le cahier des charges de l'EPCR pour recevoir une demie. Et il existe un point d'interrogation pour le Stadium même si les dirigeants toulousains ont fait une demande en ce sens, qui devra être validée du côté de la LNR et de L'EPCR, pour éviter de devoir s'exporter à Bordeaux, Marseille ou Lyon s'ils devaient atteindre le dernier carré.

En attendant, et selon nos informations, ils réfléchissent sérieusement à délocaliser au Stadium la réception de La Rochelle le week-end du 1er et 2 juin, comptant pour la 25e journée de Top 14. S'il faudra là aussi que toutes les conditions soient réunies, cela permettrait de rattraper en partie le manque à gagner du huitième de finale.