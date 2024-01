Comme la saison dernière, l’ensemble des provinces sud-africaines seront présentes en huitième de finale de l'Investec Champions Cup. Elles ont même gagner le droit de recevoir, ce qui sera un réel avantage car aucune équipe européenne ne s’est imposée pour l’instant en Afrique du Sud.

C’est encore un 100 % pour le rugby sud-africain qui a réussi a qualifié ses deux équipes engagées en Investec Champions Cup pour la phase finale. Et comme la saison dernière, deux huitièmes de finale seront disputés en Afrique du Sud, puisque les Sharks et les Stormers avaient respectivement reçu le Munster et les Harlequins à ce stade de la compétition, s’ouvrant ainsi la porte des quarts de finale. Cette année, l’Afrique du Sud n’avait que deux représentants en Champions Cup puisque les Sharks n’étaient pas parvenus à se qualifier.

Les Bulls, calendrier favorable

Cette saison, les Bulls avaient donc retenu la leçon de leur première participation. La franchise de Pretoria qui avait été balayée à Toulouse en disputant son premier match de phase finale à l’extérieur. L’équipe de Jake White, qui avait pourtant décidé de se passer des services de plusieurs internationaux pour les deux derniers matchs de la phase de poule en raison des vacances obligatoires imposées par la Fédération, n’est pas passé loin d’un sans faute puisqu’elle n’a perdu qu’une seule rencontre. C’était à Lyon lors de la deuxième journée et sur la plus petite des marges (29-28). Elle a surtout réalisé un très joli coup en s’imposant avec le bonus offensif sur la pelouse des Bears de Bristol. On peut néanmoins penser que les Bulls ont profité d’un calendrier clément en recevant les Saracens puis l’Union Bordeaux-Bègles à Pretoria. Les Bulls recevront Lyon en huitièmes de finale.

Les chiffres clés des Bulls

539 – Ballons joués à la maison. C’est le meilleur total de la phase de poule. La formation sud-africaine est donc joueuse, même si elle s’appuie sur la force de ses avants pour marquer ses adversaires. Elle a parcouru 1957 mètres ballon en main (cinquième meilleur total) et elle a réussi 45 franchissements (quatrième meilleur total).

104 – Défenseurs battus. C’est le troisième meilleur total de la phase de poule, derrière Lyon (109) et La Rochelle (107).

5 – Les Bulls ont terminé la phase de poule avec la 5e attaque. Ils ont inscrit 132 points (seize essais). Ils sont devancés par Toulouse (178), l’UBB (172), les Harlequins (151) et Northampton (137).

Les Stormers ont eu chaud

La province du Cap a réussi à décrocher la deuxième place de sa poule grâce à un dernier succès sur la pelouse du Stade français. Néanmoins la formation du Cap peut s’estimer heureuse de son classement final qui lui permet de recevoir en huitième de finale. En effet, les Sud-Africains ont eu un scénario de match favorable face à la Rochelle lors de la deuxième journée. Les hommes de Ronan O’Gara ont eu les cartes en main pour être les premiers à s’imposer en Afrique du Sud, inscrivant un essai par Antoine Hastoy qui leur permettait de mener 27 à 14 à cinq minutes de la fin, avant qu’il ne soit refusé pour un jeu dangereux de Joel Sclavi après la transformation réussie de son ouvreur. Sur la dernière action, les Stormers parvenaient à concrétiser une pénaltouche et finissaient par s’imposer (21-20). Les deux équipes se retrouveront au Cap en huitième de finale pour une revanche attendue.

Les chiffres clés des Stormers

18 – Le nombre de défenseurs battus par le troisième ligne Hacjivah Dayimani. Seul, le centre du Munster Alex Nankivell a fait mieux (26 défenseurs battus)

102 – Douzième attaque de la phase de poule. Même si les Stormers ont terminé à la deuxième place de leur poule, leur bilan offensif n’est pas très bon, avec seulement 102 points marqués. Moins bien classés à l’issue de cette première phase, Lyon, les Saracens, Bath, le Racing 92, et La Rochelle ont été plus efficaces dans le secteur offensif.

99 – Huitième meilleur défense. Les Stormers ont encaissé 99 points en quatre matchs, se classant huitième dans le secteur défensif à égalité avec Exeter.