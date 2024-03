Les Bleues du duo Mignot - Ortiz accélèrent leur préparation à huit jours du début du Tournoi des 6 Nations féminin.

Le dernier titre des Bleues remonte à 2018... Presque une éternité vu les talents présents dans cette équipe. Elle a bien changé, nous direz-vous, et à raison, mais n'est-il pas l'heure de marquer les esprits ? Avec nos Françaises, deuxièmes des éditions 2020, 2021, 2022 et 2023, c'est souvent la même histoire : brillantes face aux Irlandaises, Écossaises, Galloises et Italiennes, elles butent sur le même adversaire final et ce XV d'Angleterre imperturbable depuis trois ans. Le début du Tournoi féminin est bientôt là (premier match France - Irlande le 23 mars à 15h15) et les Bleues poursuivent leur préparation. Elles ont commencé par un stage avec les avants, la semaine dernière à Toulouse, avant de se réunir toutes ensemble cette semaine à l'Insep (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance) pour "rencontrer d'autres sportifs en cette année des Jeux olympiques et entrer dans le vif du sujet", selon les dires de la co-entraîneur-sélectionneur Gaëlle Mignot.

"L'envie d'en découdre"

Les coéquipières de la capitaine Manae Feleu ont basculé en cette fin de semaine à Marcoussis pour intensifier leur préparation avant le choc au Mans face à l'Irlande. Retrouver leur public les anime et les dodos seront longs avant de lâcher les chevaux sur le terrain Marie Marvingt. "Avec David, nous sommes toujours sur ce projet de trois ans avec l'objectif du Mondial 2025, explique Gaëlle Mignot. Ce Tournoi entre dans notre processus de développement avec cette envie de faire évoluer notre projet de jeu, d'accroître le leadership du groupe." David Ortiz, le second membre du tandem français, ajoute : "Le professionnalisme des filles évolue, les règles évoluent, et on essaie d'amener des évolutions dans le projet, en conquête, sur l'animation offensive, en défense."

Mais l'ambition de gagner est intacte : "Nous avons deux compétitions par an (le Tournoi et le «WVV», nouvelle compétition internationale qui s'est jouée à l'automne dernier en Nouvelle-Zélande, N.D.L.R.), et nous avons l'envie d'en découdre. Nous sommes tous des compétiteurs et remporter le Tournoi fait partie des objectifs, assume David Ortiz. Il y a un chemin qui nous amène au dernier match (potentiellement une "finale" face aux Anglaises, N.D.L.R.) mais il ne faudra pas faire l'erreur de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit." "On a la volonté d'enchaîner les performances et de se récompenser", complète Mignot. À huit jours du premier match de nos Bleues face à l'Irlande, on a envie de croire que cette année sera la bonne. Quelques mois après avoir levé fièrement les bras en battant les Black Ferns, les Françaises veulent faire chavirer les cœurs. Tic-tac...