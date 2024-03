Antoine Dupont s'est confié sur sa récente appétence pour la mode et son souhait de rencontrer Pharrell Williams, chanteur et directeur artistique de Louis Vuitton. Le demi de mêlée du Stade toulousain est également revenu sur ses premiers tournois de Rugby à 7.

Antoine Dupont aime bien s'habiller. Dans les colonnes de Paris Match, le demi de mêlée de Toulouse s'est confié sur son goût de la mode et "des belles choses" développé ces dernières années. "Dans mon enfance et mon adolescence, à Auch, j’étais bien loin de la mode. Depuis mon arrivée à Toulouse et mes fréquents séjours parisiens, j’y suis plus sensible. J’adore les défilés, les shootings, les belles choses et les beaux matériaux. J’espère pouvoir rencontrer bientôt Pharrell Williams, le directeur artistique de Louis Vuitton dont j’apprécie le style et qui est aussi une personnalité inspirante".

Les Jeux olympiques ? J'y pense depuis un an et demi

Devenu ambassadeur de la marque Louis Vuitton, Antoine Dupont poursuit son ascension médiatique hors du spectre rugbystique. Dans le même entretien, le meilleur joueur du monde 2022 est tout de même revenu sur ses premiers pas à 7. Pour rappel, l'équipe de France à 7 a remporté le tournoi de Los Angeles, une première depuis 2005. "J’ai été super bien accueilli. À Los Angeles, les 24 équipes, garçons et filles, étaient toutes dans le même hôtel. C’est un peu déstabilisant de croiser sans arrêt ses adversaires mais ça donne une impression de famille. Mes coéquipiers ont accompagné et aiguillé le novice que j’étais. Entre les matchs, ils m’ont aidé à me remotiver et me reconcentrer. Les automatismes et la complicité viennent vite : ça reste du rugby".

Surtout, le Toulousain se projette davantage sur les Jeux olympiques, fin juillet. "Cela fait un an et demi que j’y pense. Bien avant la Coupe du monde de rugby France 2023. Dans notre sport, les saisons sont longues, usantes physiquement et psychologiquement avec très peu de coupures. J’avais besoin de nouveauté, de fraîcheur et surtout de sortir de ma zone de confort. L’idée de participer aux JO, à Paris, en rugby à 7 est venue naturellement. Merci à mon club, Toulouse, qui m’a encouragé à réaliser ce rêve" poursuit Dupont, qui reprendra sa saison avec Toulouse face à Bordeaux-Bègles, le 23 mars avant de retourner à 7, pour le tournoi de Madrid fin juin.