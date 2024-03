Ce week-end s'est jouée la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2024. L'Italie, la France et l'Irlande se sont imposées, et sont donc très bien représentées.

Quand tu gagnes et que t'es bon, t'es logiquement dans le XV de la semaine Midi Olympique. Alors pour cette semaine, les Italiens, les Irlandais et les Français ont envahi l'équipe type du week-end.

Du côté des Bleus, on retrouve cinq Français : Léo Barré, Damian Penaud, François Cros, Thibaud Flament et Uini Atonio. En première ligne, le Rochelais est accompagné par deux joueurs du XV du Trèfle : Dan Sheehan et Andrew Porter.