Heureux de la victoire dans les derniers instants de la rencontre, le capitaine des Bleus Grégory Alldritt a tenu à souligner l'état d'esprit de son équipe. Pour lui, c'est en grande partie grâce à cette détermination sans faille que le XV de France est venu à bout de l'Angleterre.

Est-ce l’état d’esprit de votre équipe qui a permis au XV de France de battre l’Angleterre ?

Oui et il faut féliciter le groupe pour l’énergie et l’engagement qu’il a su mettre dans cette rencontre. Il y a eu des moments pas franchement maîtrisés, c’est le risque quand on met beaucoup d’engagement. Mais c’est en grande partie grâce à notre état d’esprit qu’on a gagné ce match.

Par rapport aux performances de début de tournoi, vous avez su vous relever dans certains secteurs de jeu comme la touche ou les ballons portés par exemple. Comment expliquez-vous cette évolution positive ?

Malgré la continuité, il y a eu des ajustements à mettre en place. Personnellement, je suis vraiment très fier du groupe. Nous avons été malmenés par moments. Nous avons été critiqués à juste titre. Mais personne n’a baissé les bras. Tout le monde a fait preuve de caractère, a participé aux échanges, a pris ses responsabilités. Et nous avons réussi à reconstruire tous ensemble. Vraiment. Aujourd’hui, nous avons enclenché une petite dynamique. C’était important pour nous de recréer cette dynamique. Pour ça, il nous fallait deux victoires consécutives. J’insiste mais je tiens vraiment à saluer le caractère du groupe. Et de tous les joueurs. Ce ne sont pas que les cadres. De nombreux joueurs ont été surprenants et ont eu une part active dans la réussite qui a été la nôtre sur ces deux derniers matchs.

Achever ce Tournoi à la deuxième place du classement relève-t-il de la symbolique ?

(Il réfléchit longuement) C’est toujours mieux de terminer de terminer dans la partie haute du classement, non ? Mais honnêtement, sur les deux derniers matchs, nous nous sommes concentrés sur notre jeu, sur nos contenus, pour élever nos standards. Après notre performance contre l’Italie, nous savions que ce serait compliqué. Notre objectif, c’était de relever la tête pour pouvoir rentrer chez nous et penser à la suite un peu plus tranquillement.