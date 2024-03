S’il n’y a évidemment pas pensé au moment où il posa le ballon sur son tee, et que le chronomètre du stade affichait 78 minutes et 40 secondes, Thomas Ramos a fait gagner pas mal d’argent à la FFR en même temps qu’il offrait la victoire au XV de France face à l’Angleterre (33-31). Voici les sommes.

En réussissant sa dernière pénalité, Thomas Ramos a permis au XV de France d’arracher la victoire face à l’Angleterre (33-31), samedi soir au Groupama Stadium de Lyon dans la dernière rencontre du Tournoi des 6 nations 2024. L’ouvreur des Bleus faisait ainsi pencher la balance sportive du côté positif (3 victoires, 1 défaite, 1 nul) et positionnait son équipe à la deuxième place du classement final. Ce qui a également une répercussion financière : par le jeu des primes reversées par le comité des 6 nations (organisateur de l’événement) en fonction du classement, la Fédération française de rugby devrait toucher environ 2,8 millions d’euros grâce à cette deuxième place.

Et si Ramos avait raté son coup de pied ? La France aurait alors décroché un simple bonus défensif et, avec 12 points, aurait terminé à la troisième place du Tournoi, à égalité avec l’Ecosse mais devant au classement grâce à un meilleur goal-average (+3 pour la France, 0 pour l’Ecosse). La FFR aurait alors encaissé « seulement » 2 millions d’euros. Pour le dire plus simplement, le coup de pied réussi de Thomas Ramos pesait pour 800.000 euros dans les finances fédérales.

Les primes du Tournoi des 6 nations 2024, par nation 1er : 3,5 millions d’euros 2e : 2,8 millions d’euros 3e : 2 millions d’euros 4e : 1,6 millions d’euros 5e : 1,2 millions d’euros 6e : 800.000 euros

La FFR bénéficiaire grâce à cette deuxième place

C’est évidemment une aubaine pour la « Fédé », dont on sait depuis plusieurs mois que les finances sont dans le rouge. Une situation notamment due au manque à gagner important lié à la dernière Coupe du monde 2023 en France, dont les retombées financières furent loin de celles espérées et annoncées. Toutefois, au sortir de ce Tournoi des 6 nations 2024, le bénéfice net ne sera pas de 800.000 euros pour le FFR : à cette somme, il faut retirer les primes de victoire des joueurs sur ce match France-Angleterre.

Cela reste tout de même une très bonne nouvelle pour la Fédération et ses dirigeants qui, dans leur budget prévisionnel 2024, avaient effectivement tablé sur une deuxième place. Ils sont donc au rendez-vous des finances au sortir de ce Tournoi.

Si Thomas Ramos avait raté sa dernière pénalité, les Bleus auraient terminé à la 3e place et la FFR aurait été déficitaire d'environ 500.000 euros par rapport à son budget prévisionnel. Cette somme se serait élevée à 900.000 euros en cas de défaite sèche (sans bonus) et donc de quatrième place au classement final, comme cela semblait en prendre le chemin à la 50e minute.