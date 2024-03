Warren Gatland a proposé sa démission auprès de la fédération galloise après la défaite du XV du Poireau face à l'Italie. Mais le sélectionneur du pays de Galles devrait rester en poste après que Abi Tierney (présidente de la fédération) a conforté l'ancien boss des Lions britanniques.

Warren Gatland va-t-il à nouveau quitter son poste de sélectionneur du pays de Galles ? Après la défaite du XV du Poireau face à l'Italie (24-21) et la dernière place certaine des Gallois dans le Tournoi des 6 Nations 2024, le sélectionneur des Dragons rouges a proposé sa démission. À l'issue de la rencontre, au Principality Stadium, l'ancien entraîneur des Lions britanniques n'a pas fait de langue de bois.

La Squadra Azzurra confirme sa magnifique campagne en s'imposant face à des Gallois qui repartent avec la cuillère de bois !



Pour la première fois de son histoire, l'Italie n'a perdu que deux matchs dans le Tournoi. #GALITA



Le film du match > https://t.co/dePOkMv0Ec pic.twitter.com/ScGB6HMblN — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 16, 2024

Un seul match gagné dans le Tournoi depuis 2023

Lorsqu'on lui a demandé s'il prévoyait de rester en poste jusqu'à la Coupe du monde 2027 en Australie, Gatland a répondu : "Oui, absolument. J'ai pris cet engagement. J'ai juste dit à Abi Tierney (NDLR : présidente de la fédération galloise) dans le vestiaire "si tu veux que je démissionne, cela ne me poserait pas de problèmes". Elle a dit : "c'est la dernière chose que je veux". Mais je peux vous promettre que nous partirons et examinerons ce Tournoi très attentivement". Sélectionneur du pays de Galles entre 2007 et 2019 (quatre Tournois des 6 Nations remportés), Warren Gatland est revenu à la rescousse du XV du Poireau en 2023, suite au mandat de Wayne Pivac. Sur les deux dernières éditions du Tournoi, le pays de Galles n'a remporté qu'un seul de ses dix matchs.