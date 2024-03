Pour la première fois de son histoire, l'Italie n'a perdu que deux matchs dans le Tournoi des 6 Nations. Deux victoires et un match nul qui permettent à Gonzalo Quesada d'entrer dans la postérité du rugby italien, et ce dès sa première compétition avec les Azzurri. À l’issue de la victoire à Cardiff, le sélectionneur et son capitaine pouvaient savourer.

Cela faisait neuf ans que l'Italie n'avait pas conclu une édition des 6 Nations à la dernière place. Pour la première fois depuis 2015, les Azzurri laisseront ce désagréable sentiment aux Gallois, qui sont eux en pleine crise après une humiliante cuillère de bois. À Cardiff, les Italiens ont fait preuve de beaucoup de maîtrise et ont largement mérité leur victoire (24-21). Le score est même flatteur pour le XV du Poireau, mené 18 à 0 jusqu'à la 65e minute.

"Il faut vraiment qu'on profite de ce moment, c'est le meilleur Tournoi de notre histoire avec deux victoires et un nul. On aurait pu avoir trois victoires à un tout petit détail près", s'enthousiasmait Michele Lamaro au micro de Sky Sport. Le capitaine peut savourer, jamais l'Italie n'avait eu autant de points dans une édition du Tournoi. Rappelons qu'en plus des succès face à l'Ecosse et le pays de Galles, les Italiens étaient à un poteau près de s'imposer pour la première fois de son histoire en France. Précisons aussi que lors de la première journée face aux Anglais, les joueurs de Gonzalo Quesada s'étaient inclinés de trois petits points (24-27). Bref, mis à part la rencontre en Irlande (36-0), les Italiens ont posé des problèmes à toutes les autres nations européennes. Et ça aussi, c'est une première.

"On a toujours contrôlé ce match, même si cela a été plus compliqué en seconde période. Ce qui est bien, c'est d'avoir mis à profit toutes nos occasions de marquer des points, c'est le signe d'une grande équipe", s'est encore ravi Lamaro dans des propos relayés par l'AFP. Mais signe que les Italiens ont grandi, le troisième ligne ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. "On garde les pieds sur terre et on reste humbles, on est encore ceux qui doivent gagner le respect des autres équipes".

Un homme est à la manœuvre dans ce rebond italien, le sélectionneur Gonzalo Quesada. L'Argentin, ancien manager du Stade français, était forcément conquis par son équipe dans les travées de Cardiff. "On a bien travaillé. À chaque match, on a mieux joué que durant le précédent, on a trouvé notre identité de jeu. Je suis très fier de cette équipe, de notre projet, de notre façon de travailler." L'ancien international pumas a aussi rappelé qu'il avait dit lors de sa première séance devant les médias, "que cette équipe allait faire parler d'elle." Maintenant, pour l'Italie, il faudra confirmer ce très bon Tournoi et faire en sorte que ces victoires n'en restent pas au statut d'exploits. "Il faut continuer à travailler et à progresser, c'est seulement notre premier tournoi international ensemble". Vite, la suite pour les Azzurri !