Si les Italiens ont construit leur succès à Cardiff (24-21) en étant dominateurs en conquête dans le sillage de parfaits Danilo Fischetti et Federico Ruzza, et d'un Monty Ioane tranchant, ils auront également bénéficié de la faiblesse galloise incarnée par Sam Costelow et Nick Tompkins.

Les tops

Monty Ioane

Le match de l'ailier lyonnais n'a pas été parfait sur la pelouse du Principality Stadium, mais que ce joueur est capable de réaliser de grosses différences avec le ballon, à l'image de sa première intervention où il "humilie" l'ouvreur Sam Costelow d'un petit "tchic-tchac" avant de retrouver Paolo Garbisi dans l'intervalle. Monty Ioane est précieux et décisif également sur les deux essais italiens.

S'il inscrit le premier après une magnifique action collective, il offre le deuxième à son arrière Lorenzo Pani en début de deuxième période sur un mouvement en première main (46e) mettant un nouveau sur la tête des coéquipiers de George North. Au final, le joueur du Lou a franchi à quatre reprises la défense galloise (meilleur total du match !).

Federico Ruzza

Un homme de l'ombre dans la lumière. Le deuxième ligne est un habitué des tâches obscures, alors le voir courir dans un couloir ballon en main, étant triplement décisif sur le premier essai italien de Monty Ioane (20e) a dû ravir tous les Transalpins, Gonzalo Quesada et son staff les premiers. Parfaitement trouvé en touche par Giacomo Nicotera, le joueur de Trévise est resté dans les 15 mètres pour être au soutien de ses trois-quarts. Bien lui en a pris.

Trouvé par Monty Ioane, il élimine d'un crochet intérieur l'arrière gallois Cameron Winnett avant d'être repris à seulement quelques mètres de l'en-but par Dafydd Jenkins. Quelques temps de jeu plus tard, c'est encore lui qui bonifie un ballon mal libéré en remettant la Squadra Azzurra dans l'avancée et permettant aux trois-quarts de se replacer. Deux actions positives qui aboutissent à premier "break" du match : l'essai de Monty Ioane qui permet aux Italiens de prendre onze points d'avance.

Danilo Fischetti

Les piliers ne sont que trop rarement mis à l'honneur et nous aurions pu citer beaucoup d'Italiens comme Brex,Garbisi ou encore Nicotera, mais il était difficile de passer à côté de la prestation de Danilo Fischetti. Le gaucher des Zebre a été impérial en conquête mettant au supplice Dillon Lewis. Dominateur, il a avancé sur toutes les mêlées fermées pendant près d'une heure mettant les Gallois à la faute à trois reprises en première période.

Les flops

Sam Costelow

Qu'il est loin le temps où les Gallois avaient, avec Dan Biggar, le meilleur ouvreur du Tournoi des 6 Nations. Qu'il est encore plus loin le temps où le formidable et regretté Barry John illuminait le Tournoi des 5 Nations. La page est dure à tourner pour les Diables Rouges et le pauvre Sam Costelow propulsé titulaire lors de cette édition n'a pas été à la hauteur de ses illustres prédécesseurs.

Derrière un pack, il est vrai, dominé, le joueur des Scarlets a multiplié les maladresses notamment dans son jeu au pied. L'ancien Tigre de Leicester a notamment manqué deux pénaltouches (15e et 49e), mais aussi sur cet en-avant plus qu'évitable à la réception d'un jeu au pied italien et d'une mésentente avec son arrière Cameron Winnett (30e). Défensivement ? Il se fait éliminer trop facilement par Monty Ioane sur la première attaque transalpine... Bref, un match et un Tournoi à oublier.

Nick Tompkins

Titulaire au début du Tournoi, le centre des Saracens n'était même pas sur la feuille contre la France. Et en voyant son match contre l'Italie, on comprend mieux pourquoi... Revenu dans le XV de départ pour ce dernier match, Nick Tompkins a tout loupé ! Censé apporter son expérience avec George North au centre du terrain, il n'a pas su rassurer son jeune ouvreur, lui aussi à côté de la plaque. Offensivement, les Diables Rouges n'ont pu compter sur leur "point d'ancrage", la faute à des en-avants grossiers de la part du joueur de 29 ans (16e et 39e). Moins de cinquante minutes ont suffi à Warren Gatland pour se rendre compte que Tompkins était à côté de la plaque et le sortir du terrain.

Nick Tompkins n'a pas été à la hauteur de son talent contre l'Italie. PA Images / Icon Sport - Joe Giddens

Dillon Lewis

Dillon Lewis était titularisé pour la première fois dans ce Tournoi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le droitier des Harlequins a perdu son duel face au gaucher italien Danilo Fischetti. Pénalisé à deux reprises dans l'exercice de la mêlée fermée en première mi-temps (18e et 25e), il a été le symbole d'une première ligne galloise en difficulté. Le supplice a duré longtemps, puisque son remplaçant Harri O'Connor qui "fêtait" sa première cape n'est rentré qu'à la 74e minute.