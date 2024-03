Le 11 mars 2023, l'Angleterre subissait sa plus lourde défaite de son histoire à Twickenham, face au XV de France. Depuis, les hommes de Steve Borthwick se sont relevés et prétendent aujourd'hui au sacre dans le Tournoi des 6 Nations, si l'Irlande venait à s'incliner contre l'Écosse.

"Le jour le plus sombre" de l'Angleterre, une "équipe désastreuse du début à la fin". La presse britannique n'a pas manqué de mordant le 12 mars 2023, au lendemain de la débâcle historique subie par le XV de la Rose face à l'équipe de France. Les hommes de Steve Borthwick avaient encaissé un cinglant 53-10 dans leur antre de Twickenham face à des Bleus déchaînés perçant de toutes parts une défense anglaise aux abois. Mais un an plus tard, la Rose a refleuri avec de nouveaux hommes, une méthode différente et une furieuse envie de revanche.

Malgré un échec cuisant face aux Fidji peu avant la Coupe du monde, l'Angleterre était à un grattage de Kwagga Smith de filer en finale du Mondial. Avec un style minimaliste, cimenté à grands coups de chandelles et de jeux au pied, les coéquipiers de George Ford ont malgré tout relevé la tête après un Tournoi moribond avant de vraiment entamer leur mue en 2024. Owen Farrell, Courtney Lawes, ou Tom Curry ne sont plus là mais une nouvelle génération a pris place pour lancer la nouvelle ère anglaise.

6 Nations 2024 - Ben Earl est devenu l'un des cadres du XV de la Rose. PA Images / Icon Sport - David Davies

Un changement de génération... et du jeu

Ils étaient déjà présents lors de la dernière Coupe du monde, mais il semble écrit que les noms d'Ollie Chessum, Ollie Lawrence ou Ben Earl devraient rayonner au sein du XV de la Rose ces prochaines saisons. Les trois hommes ont d'ailleurs été exemplaires face à l'Irlande lors, sans doute, du premier match référence de l'ère Borthwick face à l'Irlande (23-22). Impressionnants de courage, et enfin joueurs ballon en main, les Anglais ont renvoyé les Verts chez eux suite à un drop fatal de Marcus Smith en fin de partie. Après des mois de critiques, notamment de la part des médias britanniques, certains joueurs en ont profité pour se lâcher face à ce contexte pesant.

"Certaines conneries ont été lancées contre nous, apparemment, nous sommes la pire équipe d’Angleterre de tous les temps. Nous avons plutôt bien réussi malgré cette distinction" cinglait Ben Earl, quelques minutes après avoir battu le XV du Trèfle. Surtout, les Anglais se sont remis dans le droit chemin grâce à leur attaque. Quasiment indigente face à l'Écosse, avec notamment 25 turnovers concédés, la force de frappe offensive de la Rose s'est déployée contre les Verts, avec notamment deux essais marqués suite à des actions inspirées. "Nous nous sommes concentrés sur ce que nous allions faire avec le ballon et comment nous allions le faire. Je ne dis pas que l'attention n'était pas portée sur l'Écosse, mais les gars ont été blessés par ce qu'ils ont fait avec le ballon. Avant l'Irlande, certains joueurs se sont dit : "ça arrive à l'entraînement", ils veulent utiliser le ballon. Et puis ils l’ont mis en place, après quelques semaines ensemble" vantait Richard Wigglesworth, adjoint en charge de l'attaque anglaise.

Sur un drop de Marcus Smith à la dernière seconde, l'Angleterre s'offre une chance de gagner le Tournoi en France la semaine prochaine !



Le film du match > https://t.co/Dvcy2hb2I5 pic.twitter.com/WOQrWE9SF5 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 9, 2024

L'heure de la revanche ?

Dans ce contexte (enfin) favorable pour l'Angleterre, le XV de la Rose se déplace donc à Lyon pour en découdre et venger le terrible affront subi un an auparavant. Steve Borthwick espère surtout que ses joueurs sauront reproduire la belle prestation entrevue contre le tenant en titre irlandais. "Après une victoire si âprement disputée contre l'Irlande la semaine dernière, nous réalisons à quel point il est important de confirmer ce succès avec une autre performance similaire à Lyon samedi. La France reste l'une des toutes meilleures équipes du monde et elle nous posera un grand défi. Nous avons eu une excellente préparation jusqu'à présent et il y a un véritable sentiment de détermination autour du camp alors que nous nous dirigeons vers ce qui sera un dernier week-end passionnant" développe le sélectionneur anglais à deux jours de la rencontre face au XV de France. Un défi grandiose et qui pourrait définitivement faire renaître l'Angleterre au plus haut niveau.