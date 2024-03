À l'aube de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2024, quatre équipes sont encore en course pour remporter le Tournoi des 6 Nations. Quels sont les scénarios qui pourraient permettre à l'Irlande, l'Angleterre, l'Écosse ou la France de remporter le trophée ?

Cela n'arrive pas souvent que quatre des six sélections puissent encore penser à la victoire finale sur le Tournoi des 6 Nations. C'est pourtant le cas lors de cette édition 2024, qui est encore loin d'avoir livré toutes ses surprises. Avec la victoire de l'Angleterre face à l'Irlande samedi dernier, plus aucune équipe n'est invaincue, ce qui fait qu'il n'y a plus d'erreur permise pour pouvoir remporter le Tournoi.

En l’emportant face à l’Angleterre, samedi prochain, tout en comptant sur un succès de l’Irlande devant l’Écosse, les Bleus termineraient à la 2e place pour la 4e fois depuis le début de l’ère Galthié. Une occasion de sauver les apparences...https://t.co/llqBRGnD0H — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 13, 2024

Le grand favori est bien entendu l'Irlande. Vainqueurs du Tournoi en réalisant le grand chelem en 2023, les Irlandais se sont faits surprendre en Angleterre et ne doivent plus faire de calcul : en cas de victoire à domicile face à l'Écosse samedi, le XV du trèfle remporterait le Tournoi des 6 Nations. Une mission qui semble abordable pour les hommes d'Andy Farrell.

L'Irlande remporte le Tournoi si :

Elle ne perd pas contre l'Écosse

Elle perd avec un bonus et l'Angleterre ne gagne pas avec le bonus offensif

Elle perd sans que l'Écosse ne prenne le bonus et la France gagne sans le bonus

Elle perd contre l'Écosse de moins de 38 points et la France ne rattrape pas sa différence de points (+4 pour la France, +80 pour l'Irlande).

L'Angleterre de son côté est la seule équipe qui se trouve à moins de cinq points des Irlandais. Là aussi, tout est clair si le XV de la Rose veut gagner le Tournoi

L'Angleterre remporte le Tournoi si :

Elle gagne avec le bonus contre la France et l'Irlande perd sans bonus

Elle gagne sans le bonus et l'Irlande s'incline d'une marge telle que l'Angleterre rattrape son retard à la différence de points (-3 contre +80).

Pour l'Écosse, l'addition est déjà un peu plus compliquée. Battus par l'Italie la semaine passée, les hommes de Gregor Townsend pourraient nourrir de nombreux regrets à la fin de ce Tournoi.

L'Écosse remporte le Tournoi si :

Elle bat l'Irlande avec au moins 38 points d'écart et prend le bonus offensif. L'Irlande ne doit prendre aucun bonus et la France doit battre l'Angleterre, sans prendre le bonus offensif et sans battre l'Écosse à la différence de points.

Pour la France, un sacre serait un véritable miracle malgré la victoire face au pays de Galles. La défaite contre l'Irlande et le match nul face à l'Italie coûtent cher.

La France remporte le Tournoi si :