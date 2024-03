À l'aube de se déplacer en France pour le dernier match de ce Tournoi des 6 Nations 2024, Steve Borthwick n'a pas épargné ses hommes en leur diffusant le dernier crunch dans lequel les Anglais s'inclinaient 10-53 à Twickenham. De quoi bien remonter le XV de la Rose avant une revanche qui devrait tenir toutes ses promesses...

Tout dépend de quel côté on se place -il faut le préciser-, mais il y a des souvenirs que l'on aimerait parfois oublier. Celui de la claque reçue face aux Français à Twickenham l'an passé fait partie de ceux que l'Angleterre aimerait effacer de sa mémoire. À tout jamais. Une terrible défaite 10-53 qui reste encore en travers de la gorge pour le talonneur anglais : "C’était l'un des jours les plus sombres de ma carrière et ce n’était clairement pas ce que le rugby anglais doit être. Nous étions très en dessous de nos standards et quand vous êtes aussi pauvre face à une équipe comme la France, vous méritez de perdre de la sorte.", assure Jamie George au micro de la BBC.

"On l’a revu dans la semaine"

Pour cette dernière rencontre du Tournoi des 6 Nations 2024 samedi à Décines-Charpieu, Steve Borthwick n'a donc pas hésité à faire revoir le match à ses joueurs avant de se déplacer en France. "On l’a revu dans la semaine", confirme le capitaine anglais. De son côté le sélectionneur explique dans les colonnes du Guardian : "Je parle souvent d’apprentissage et l’équipe a continuellement essayé d’apprendre de ce moment et de chaque expérience."

Quatre-vingt minutes ou une éternité pour ce XV de la Rose qui a tout de même pris le parti de se servir de l'humiliation de 2023 pour débarquer à Lyon animé plus que jamais par l'envie de prendre sa revanche. Car quoi qu'on en dise, cette rencontre aura une véritable allure de revanche dans un Tournoi où la situation des deux équipes a bien changé... Alors que les Français viennent de limiter la casse avec une victoire face aux Gallois et après un début de Tournoi complètement raté, les Anglais, eux, viennent de faire tomber l'ogre irlandais.