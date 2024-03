Quelle fin de match incroyable à Rome ! L'Écosse a poussé pour arracher la victoire à de valeureux Italiens pendant de longues minutes, et sur 24 phases de jeu. Mais c'est l'Italie qui s'impose, et laisse tout un stade olympique exploser de joie (31-29).

L'Italie a dominé l'Écosse, pour son avant-dernier match du Tournoi des 6 Nations, au Stadio Olimpico (31-29), à l'issue d'une rencontre riche en intensité. L'Écosse, qui pouvait encore prétendre à la victoire dans le Tournoi doit se contenter du bonus offensif et défensif. Pour Gonzalo Quesada, c'est une première victoire à la tête de la Squadra Azzurra.

L'Italie c'est le pied, l'Écosse c'est l'intensité

La première période, très rythmée, a laissé la part belle à l'attaque avec trois essais dans le premier quart d'heure. Dès la première minute, le ton était donné de manière assez cocasse. Sur une pénalité située au même endroit que celle qu'il a manquée à la sirène contre la France, Paolo Garbisi a encore vu le ballon fuir le tee, mais l'a cette fois transformée. De quoi faire sourire le demi d'ouverture italien.

Les Écossais ont ensuite mis leur jeu en place et ont dominé la première demi-heure, avec 71 % de possession. En l'espace de quatre minutes, Zander Fagerson et Kyle Steyn permettent au XV du Chardon de faire le break. Les Italiens ne se laissent pas abattre et sur un superbe coup de pied de Martin Page-Relo, Ignacio Brex vient aplatir entre les perches. Le pied de Finn Russell et un essai de Pierre Schoeman, l'autre pilier écossais, offriront un nouveau break aux hommes de Gregor Townsend. Mais cette avance va s'effriter dans les cinq dernières minutes par les pieds de Paolo Garbisi et de Martin Page-Relo venu remplacer son buteur à plus de 45 mètres. À la pause, l'Écosse menait 22-16 dans un Stadio Olimpico surveillé par Pierre Berbizier, sélectionneur des Azzurri entre 2005 et 2007 et Giorgia Meloni, Première ministre de l'Italie.

L'Écosse sous le spectre de Cardiff

Le second acte démarre également à toute allure. Après une belle percée de Huw Jones, George Horne aplatit face aux perches et pense offrir le bonus offensif aux siens, mais sur l'action qui créait le surnombre, Pierre Schoeman est coupable d'un plaquage sans ballon. Angus Gardner refuse l'essai. C'est la douche écossaise pour le XV du Chardon qui, à l'instar de son match à Cardiff contre le pays de Galles, va se mettre à déjouer et à subir. Sur l'action qui suit, Paolo Garbisi envoie un magnifique coup de pied pour Louis Lynagh qui ramène l'Italie à une longueur. Premier essai pour sa première sélection avec l'Italie, tout cela sous les yeux de son illustre père Michael, champion du monde en 1991, et 72 sélections avec l'Australie. Paolo Garbisi, non loin des perches, trouve le poteau et manque de donner l'avantage à la Squadra Azzurra.

Peu avant l'heure de jeu, Stephen Varney, entré en jeu, venait aplatir en filou le troisième essai italien et redonnait l'avantage aux hommes de Gonzalo Quesada. Une ultime pénalité de Paolo Garbisi assurera la victoire à l'Italie, la première dans l'ère du sélectionneur argentin, malgré un essai de Sam Skinner offrant le bonus offensif et défensif à l'Écosse.

Lors de la dernière journée, l'Italie ira au pays de Galles alors que l'Écosse se déplacera à Croke Park pour y défier l'Irlande, qui affrontera l'Angleterre à 17h45 et qui est en quête d'un second grand chelem consécutif qui n'a plus été réalisé depuis le XV de France en 1997 et 1998.