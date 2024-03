Béziers se renforce en vue de la saison prochaine. Le club héraultais a officialisé la venue du pilier des Saracens Christan Judge pour les deux prochaines saisons.

Si la belle saison de l'ASBH n'est pas encore terminée, les dirigeants des Rouge et Bleu préparent déjà la saison prochaine. Plusieurs joueurs (Madigan, Espeut, Costa Storti...) ne seront plus là, dont Jon Zabala. Le pilier droit prendra la direction de la Section paloise. Pour le remplacer, les Biterrois sont allés prospecter outre-Manche. Ils ont pioché chez les Saracens. Le club héraultais a annoncé ce mardi la venue de Christan Judge. Le pilier droit anglais s'est engagé pour deux saisons, plus une en option.

Cette année, le joueur de 31 ans a disputé treize rencontres toutes compétitions confondues, dont huit comme titulaire. La saison d'avant, il avait joué 19 matchs (neuf fois titulaire), participant, en tant que remplaçant, à la finale de Premiership contre Sale. Avant cela, il a porté les maillots de Worcester et de Bath, entre autres.

Christian Judge est la troisième recrue de l'ASBH après les arrivées de Baptiste Abescat-Leroy et de Cameron Dodson. Béziers a aussi annoncé les prolongations de plusieurs joueurs comme Paul Reau, Francisco Fernandes, William van Bost mais surtout celle de Gabin Lorre, un des meilleurs joueurs de Pro D2 à l'heure actuelle, avec 12 essais cette saison, dont six sur les quatre derniers matchs.