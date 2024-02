Béziers poursuit sa vague de prolongations. Le club héraultais a décidé de compter sur ses jeunes pour l'avenir en prolongeant Pierre Courtaud et Paul Reau. Ces deux-là porteront le maillot de l'ASBH respectivement jusqu'en 2027 et 2026.

Le staff biterrois verrouille une partie de ses jeunes joueurs. À l'aube de se déplacer sur la pelouse de Vannes ce jeudi soir, le club a annoncé les prolongations de Pierre Courtaud et Paul Reau. Arrivé en provenance de Clermont en 2019, Pierre Courtaud a prolongé son contrat pour trois saisons supplémentaires. Cette saison l'ailier de 24 ans n'a pas vraiment eu l'occasion de s'exprimer pleinement à cause de long passage à l'infirmerie qui l'a éloigné des terrains plusieurs semaines. Mais il devrait faire son retour très bientôt pour terminer la saison. Depuis son arrivée au club il cumule 33 feuilles de matchs pour 7 essais inscrits.

De son côté Paul Reau n'a pas beaucoup joué non plus mais compte trois essais sur ses trois dernières sorties. Très prometteur le centre de 23 ans devrait donc porter les couleurs de l'ASBH jusqu'en 2026. Pierre Caillet et son staff comptent donc sur ses jeunes pour l'avenir !

Pour rappel au poste d'ailier l'ASBH devra se séparer de Raffaele Costa Storti qui repartira au Stade français la saison prochaine. Au centre c'est Maxime Espeut qui quittera Béziers pour rejoindre Montauban.