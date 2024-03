Pro D2 - Cette rencontre a réservé un scénario spectaculaire au terme duquel, les Landais ont terrassé les Héraultais sur le score de 57 à 20 ! Réduits à 14 à la demi-heure de jeu, les Biterrois ont pris le bouillon face à une équipe dacquoise fulgurante.

L'US Dax et Béziers avaient tous les deux l'occasion de faire une bonne opération ce soir. Les Landais pouvaient assurer leur maintien tandis que les Héraultais pouvaient faire le trou sur Provence Rugby qui avait perdu la veille à Nevers. Mais comme toujours dans le sport, il ne peut y avoir qu'un vainqueur et ce soir, il n'y a pas eu photo entre ces deux formations. Les Landais ont littéralement roulé sur les Biterrois qui ont subi de plein fouet l'exclusion directe de Koen à la 30e minute de jeu.

On se rend coup pour coup

Les débats furent globalement équilibrés durant les 30 premières minutes de cette rencontre. Confiants et réalistes, les joueurs de l'ASBH sont parvenus à scorer au pied immédiatement après avoir concédé des points. La première alerte de la soirée fut sonnée par l'ancien de la maison biterroise, Jean-Baptiste Barrère, qui inscrivait le premier d'une longue série d'essais pour son équipe à la 14e minute de jeu. Un peu indisciplinés, les rouge et blanc permettaient tout de même à Béziers de rester dans le coup (10/6, 30e minute de jeu).

Patatras...

Après la boulette de Gatelier qui manquait un essai sur une erreur d'étourderie, c'est Duprat qui faisait sauter à nouveau le verrou biterrois. D'une belle pichenette de la main droite, il lobait un Lorre stupéfait pour porter le score à 17 à 6 (31e). Mais c'est sur le renvoi que le match bascula à la suite d'une charge illicite de Koen sur Barrère. Après un rapide visionnage des images, l'arbitre sortait un carton rouge logique contre le Sud-Africain qui laissait ses partenaires dans une situation bien délicate. D'autant plus que Wasley assommait un peu plus les visiteurs en inscrivant un essai dans la minute qui suivit (22/6, 32e). L'avance de Dax était validée quelques minutes plus tard avec un essai en force qui portait le score à la pause à 29 à 6.

Une deuxième période endiablée

Malgré un score acquis, les Landais ont poursuivi leurs efforts ! Naseara s'est offert un doublé avec la puissance qui le caractérise tandis que Gatelier concluait une contre-attaque de 90 mètres qui faisait se lever tout le stade Maurice Boyau. Orgueilleux, les Biterrois n'ont pas baissé la tête et sont parvenus à inscrire deux essais dont un de 80 mètres sur une interception de Lorre qui, pour l'anecdote, a fini entre les perches avec le short en bas des cuisses suite à l'intervention désespérée de Naseara. Bref, avec 8 essais au compteur, les rouge et blanc ont infligé une vraie rouste à Béziers qui ne s'attendait sûrement pas à un tel scénario ce soir.

Béziers manque le coche, Dax peut rêver mieux que du maintien

Défaite de Provence hier et défaite de Vannes ce soir ! Béziers avait l'occasion de reprendre les rênes de la Pro D2 mais a déchanté ... Cette lourde défaite, dans un match burlesque qui ne reflète pas le véritable niveau de cette formation, crée donc un statu quo en tête du championnat. Un peu plus bas, au 7e rang, on retrouve une équipe de Dax qui, le maintien en poche, peut se mettre à rêver d'une folle fin de saison. À égalité de points avec le 6e Colomiers, les hommes de Jean-Frédéric Dubois peuvent se lancer sans pression dans une fin de championnat où ils auront tout à gagner.