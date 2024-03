Le troisième ligne du XV de France Charles Ollivon (30 ans, 42 sélections) est revenu ce mardi sur la dernière victoire des siens à Cardiff (24-45) avant de se projeter vers le Crunch. À ses yeux, le XV de France qui n’a plus gagné sur ses terres depuis trois matchs, a un devoir envers ses supporters…

Vous avez affronté le pays de Galles dimanche et vous jouerez face aux Anglais samedi : la semaine de travail est décidément très courte, pour vous…

Une semaine de six jours, c’est très particulier. On n’a peu de temps pour travailler. Alors, on a d’abord fait très sérieusement les soins, on passe du temps sur de l’analytique et on appuie sur la récupération parce que la fraîcheur va beaucoup compter, à Lyon…

Quelle est la balance du dernier déplacement au pays de Galles ? Malgré la large victoire on a aussi constaté quelques plaquages manqués, des essais encaissés trop facilement…

Il y a eu du positif et du négatif. On ne s’est pas non plus voilé la face, après cette victoire. Il y a eu quelques petits loupés mais dans l’engagement, il y a vraiment eu du positif. Au Pays de Galles, on a beaucoup joué, on a pris du plaisir et on a marqué l’adversaire. Mais on ne va pas rester dessus trop longtemps. L’opposition sera différente ce week-end.

Quelle opinion avez-vous du XV de la Rose ?

Les Anglais n’ont pas tout changé sur leur système défensif mais quasiment : ils sont plus agressifs, plus forts, plus rapides que l’an passé. Sur les contacts, ils sont également très costauds. Pour bouger comme ça les Irlandais dans le un contre un, il faut être solide...

Que vous reste-t-il du dernier match remporté 53-10 face aux Anglais, à Twickenham ?

Sur le Tournoi précédent, le Crunch ressort principalement. Eux n’auront pas oublié le match de l’an passé, c’est une certitude. Il faut que nous soyons préparés à une vive réaction de leur part .

Gregory Alldritt disait qu’il était important, pour le groupe France, de gagner à nouveau sur son territoire. Êtes-vous d’accord ?

Bien évidemment… même si dimanche, à Cardiff, on a eu l’impression d’avoir été à domicile, tant la foule française du Principality Stadium a été impressionnante. […] Il faut regagner à la maison, oui. Il faut regagner en France.

À Cardiff, le XV de France a été très discipliné. Est-ce une satisfaction, par rapport aux matchs précédents ?

On a vu une statistique dans la semaine : on a joué 46 % du Tournoi 2024 temps à quatorze. Cette stat que nous a donnée Jérôme Garcès (ancien arbitre international, aujourd’hui membre du staff tricolore, N.D.L.R.) nous a marqués. Dans le rugby international, on ne peut pas se permettre de jouer aussi souvent en infériorité numérique. En ce sens, on a bien régi dimanche dernier et été très disciplinés au pays de Galles (3 pénalités concédées, N.D.L.R.). C’est une bonne chose.

Est-ce qu’une victoire dans le Crunch permettrait d’enfin solder l’échec de la Coupe du monde ?

C’est une question difficile…. On va déjà s’attacher à ce que nous allons mettre dans ce Crunch pour tenter de le remporter. On veut gagner ce match pour terminer ce Tournoi sur deux bonnes notes, être sur une phase ascendante et rentrer chez nous avec le sourire. Ce France-Angleterre, il compte donc beaucoup à nos yeux. Pour le reste, on a tous des sensibilités différentes… (il suspend sa phrase) Je répondrai plus précisément à votre question après le Crunch.