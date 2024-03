En l’emportant face à l’Angleterre, samedi prochain, tout en comptant sur un succès de l’Irlande devant l’Écosse, les Bleus termineraient à la 2e place pour la 4e fois depuis le début de l’ère Galthié. Une occasion de sauver les apparences...

On n’aurait pas parié notre salaire sur cette probabilité après le piteux match nul concédé par le XV de France à Lille contre l’Italie (13-13) voilà une quinzaine de jours. Mais c’est un fait : il y aura de l’enjeu sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon, samedi prochain. Et même beaucoup d’enjeux pour les deux équipes. Car si les Anglais s’avanceront dans l’espoir de remporter la compétition après leur succès contre l’Irlande (23-22) en comptant sur une victoire de l’Écosse chez les Verts, les Bleus pourraient quant à eux sauver leur compétition. "Quoi qu’il arrive après ce match, il faudra regarder ce qui n’a pas fonctionné en début de Tournoi, nuançait l’ouvreur Thomas Ramos. Mais forcément l’objectif de terminer deuxième reste important pour nous."

Les attaquants bleus se sont réappropriés "leur" mouvement sur l’essai de Fickou, au bout de 24 temps de jeu qui leur ont permis de contourner la rush défense galloise. Décryptage \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83d\udd3dhttps://t.co/8rp4x42QOh — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 11, 2024

Un rang auquel les Bleus ont déjà terminé en 2020, 2021 et 2023, et qui pourrait leur permettre de sauver encore plus que les apparences en triomphant de l’ennemi héréditaire anglais, désireux de prendre sa revanche après la rouste reçue l’an dernier dans son jardin de Twickenham (10-53)… "Un France-Angleterre en soi, ça se suffit à fixer un enjeu, en France qui plus est, appréciait le sélectionneur Fabien Galthié. C’est un Tournoi très particulier pour nous, on a la possibilité de se challenger à nouveau face à une des meilleures équipes de ce Tournoi… On doit terminer sur le même tempo et la même intensité que face aux Gallois."

Un enjeu à plus d’un million d’euros

Tout sauf une sinécure ? À l’évidence, puisque les Bleus ne sont plus franchement à l’aise devant leur public, qui restent sur une série de trois rencontres sans victoire dans l’Hexagone. Et pourtant, pour le XV de France, il s’agira de faire fi de cette pression qui se fera ressentir au-delà des terrains. En effet, une deuxième place du XV de France dans ce Tournoi serait un véritable ballon d’oxygène pour la FFR. Rappelons ici que les Six Nations se partagent, dans le cadre du Tournoi, un pactole de 18,7 millions d’euros (16 millions de livres). Or, dans le contexte que l’on sait tendu des finances de la Fédération (rappelons que lors de l’AG financière en décembre, Florian Grill a souligné "un déficit d’exploitation de 16 millions d’euros pour la saison 2022-2023, et un déficit prévisionnel de 24 millions pour la saison 2023-2024", une deuxième place éviterait d’ajouter aux difficultés en cours.

En effet, partant du principe que les Bleus avaient terminé à trois reprises à la deuxième place du Tournoi en quatre ans sous l’ère Galthié, c’est ce même classement que la FFR avait budgété, à savoir une entrée d’argent de 4 millions d’euros. Autant dire que, sachant que le troisième ne touchera "que" 2,9 millions d’euros et le quatrième 2,3 millions, la différence entre une victoire et une défaite lors du Crunch serait tout sauf symbolique. Même s’il faut dire ici, au crédit du président de la FFR, que celui-ci n’a exercé depuis le début de la compétition aucune pression sur son staff sportif ou ses joueurs, pour ne pas ajouter ce surplus de pression (pourtant bien réel) sur leurs épaules…