Auteur d'une belle prestation contre Agen, assortie de son premier essai sous les couleurs brivistes, le talonneur Benjamin Boudou revient sur l'importance de cette victoire bonifiée (29-3). Un succès qui permet aux Corréziens de réintégrer le top 6 à sept journées de la fin de la phase régulière.

Une victoire bonifiée face à un concurrent direct, zéro essai encaissé et un top 6 retrouvé. C'est une très bonne soirée pour vous...

Cette victoire fait du bien surtout en fin de bloc. Nous savions que nous devions tout lâcher et que nous aurions du temps pour récupérer. Dans ce sprint final, toutes les équipes se tiennent en très peu de points pour la qualification. C'est donc important de prendre le maximum de points possibles à la maison et de laisser les autres équipes à zéro point. Ce succès nous permet de reprendre cette sixième place et de laisser Agen derrière nous. Mentalement, c'est important. Ça apporte de la confiance au groupe, même s'il ne faut pas se relâcher. On va profiter des vacances pour récupérer avant de retourner au travail pour préparer le déplacement à Mont-de-Marsan.

Vous avez inscrit votre premier essai avec Brive sur ballon porté, un secteur qui vous avait fait défaut ces dernières semaines. Ce doit être une satisfaction supplémentaire ?

Forcément, je suis content d'avoir marqué mon premier essai, en espérant que ce ne soit pas le dernier (sourire). Les ballons portés sont une force que nous avions déjà avant, mais depuis quelques matchs, nous étions un peu plus dans le dur dans ce secteur. Ce soir, nous avons retrouvé une bonne conquête et nous marquons deux essais sur ballon porté. Ça prouve que le travail paye.

La perf', le chiffre, le raté... Ce qu'il faut retenir de la 23ème journée de Pro D2 !https://t.co/fHCKz2aaK4 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 8, 2024

Et fait assez rare, les trois joueurs de la première ligne ont inscrit chacun un essai...

C'est vrai, je n'y avais pas pensé (sourire). Forcément, nous sommes heureux mais après on ne se dit pas que nous allons tous y aller de notre essai. C'est gratifiant, quand on marque ça amène un peu plus de confiance. Sur les ballons portés, c'est un travail des "gros", et de toute l'équipe.

D'ailleurs quelle est votre relation avec Hugo Reilhes et Marcel Van der Merwe, vos partenaires de la première ligne ?

Avec Hugo, nous sommes arrivés à peu près en même temps en prêt, donc nous sommes assez proches. Marcel a tellement d'expérience et de vécu rugbystique, que dès qu'on parle ensemble que ce soit sur la mêlée ou le jeu, tout est bon à prendre. Il a toujours des bons conseils. C'est important pour moi de parler avec lui pour continuer d'apprendre.

Qu'est-ce qui a changé entre la victoire un peu terne contre Valence-Romans et celle beaucoup plus convaincante face à Agen ?

Contre Valence, nous avions eu du mal à décanter le match tout en étant dominateurs quand même. Nous n'arrivions pas à concrétiser. Face à Agen, nous avons marqué dès que nous sommes entrés dans leur camp. Quand tu tentes des choses et que ça fonctionne assez vite, c'est bien mentalement. Quand les avants mettent les trois-quarts dans l'avancée, c'est aussi plus facile de jouer libéré et ce soir nous avons réussi à gagner nos contacts, à avoir des libérations propres. Derrière, les trois-quarts ont pu envoyer du jeu, donc c'était plutôt plaisant. Après notre série de défaites, nous nous sommes tous remis en question. Nous avons fait une très bonne semaine d'entraînement et ça s'est ressenti sur le match.

Vous intégrez donc le top 6 avant une coupure de deux semaines. Est-ce anecdotique ?

C'est vraiment important d'intégrer le top 6. Le championnat est très serré, avec des équipes qui se tiennent en un ou deux points. Chaque point est bon à prendre. Maintenant que nous y sommes, le plus dur va être d'y rester. On sait qu'on a du travail.