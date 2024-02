Le manager de Brive a aimé l’engagement mis par ses joueurs pour renouer avec la victoire contre Valence Romans (29-3), soulignant notamment la jeunesse de son effectif.

Après cette victoire à cinq points, êtes-vous rassuré dans l'état d'esprit des joueurs ?

Oui. Sur le rugby, tout n'a pas été parfait. Mais sur l'engagement, sur ce qu'on avait demandé, les joueurs ont répondu présent. Les conditions climatiques ont été difficiles, sincèrement. C'est un temps très corrézien. C’est une victoire à cinq points, et il n’y a pas eu de blessures. Mais après, c'est rien parce que c'est un championnat qui est long, on le sait très bien. Dès jeudi, on va se retrouver confronter à Béziers, une équipe d'un niveau certainement supérieur, qui a laissé beaucoup de joueurs au repos pour aller à Vannes. Et donc, ils vont nous accueillir comme il se doit au stade de la Méditerranée. On aura un bon test en mêlée, on verra si on est costaud.

Qu’avez-vous pensé de la première période de votre équipe ? Peut-on dire qu’elle a été frustrante ?

Non, pas forcément, parce que d'abord, on mène 10 à 3 à la mi-temps, et on sait très bien que les matchs de rugby c'est 80 minutes. Il faut aussi user l'adversaire. Je pense qu'il faut être patient. Il ne faut pas s'affoler et être sûr de ses forces. C'est un travail qui est en train de porter ses fruits. Aujourd'hui, on est satisfaits comptablement. On a beaucoup de choses, bien sûr, à travailler, mais on s'est remis sur les rails.

Courtney Lawes était dans les tribunes pour assister à la victoire du CAB face à Valence-Romans avant de s'exprimer brièvement sur sa future arrivée en Corrèze.https://t.co/lrK0yyyzLk — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 23, 2024

Que retenez-vous au final de ce match contre Valence Romans ?

Ce que je retiens surtout c’est qu’il y avait cinq joueurs de 2004 sur la feuille de match. Et il y a très peu d’équipes qui le font en Pro D2 ou en Top 14. Donc aujourd’hui, il faut être indulgent avec ces jeunes joueurs. On a une superbe recrue qui va arriver (Courtney Lawes). C’est le joueur d’un club, Northampton, qui vient aujourd’hui à Brive. Et nos jeunes, justement, de 2004 n'ont qu'une envie aujourd'hui, c'est de jouer avec lui. Ils savent bien que ce sont des joueurs d'avenir, mais qu'ils ont besoin de côtoyer un joueur comme lui, et d'acquérir de l'expérience à ses côtés. Je suis très fier de les avoir alignés ce soir. Je suis très fier de leur match, de leur prestation. L'avenir du club, c'est eux. On ne se rend pas compte, mais ce sont des gosses qui étaient crabos il y a à peine un an, un an et demi. Donc soyons indulgents avec eux, notamment avec Tom, Raffy, parce que je trouve que le public est dur avec lui.