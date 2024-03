Pro D2 - Brive croque Agen !

Pro D2 - En maîtrise, Brive a dominé Agen à domicile lors de la 23e journée de Pro D2 (29-3). Porté par sa première ligne et la maladresse offensive de son adversaire, le CAB remporte une précieuse victoire bonifiée dans la course aux phases finales et termine bien ce bloc de match, qui fut compliqué pour les Corréziens, avant la trêve de trois semaines.

Sous les yeux de François Hollande, présent en tribunes, Brive s'est imposé à Amédée Domenech face à Agen lors du dernier match de la 23e journée de Pro D2 (29-3). Cette victoire permet aux hommes de Pierre-Henry Broncan de se relancer alors que le championnat reprendra dans trois semaines.

À Brive, le bonheur est dans le prêt

Dans ce match important en vue des dernières places qualificatives pour les phases finales, Agen commence mieux la rencontre et va évoluer à quinze contre quatorze après le carton jaune de Marcel van der Merwe. Les visiteurs, poussent, mais ne sont pas récompensés et leur maladresse offensive va profiter aux Brivistes qui, en infériorité numérique, ouvrent le score grâce à la botte de Tom Raffy. À l'image de la pluie qui a commencé à s'abattre sur Amédée Domenech, le vent tourne et profite aux locaux. Alors que leur pilier faisait son retour sur la pelouse, Corentin Vernet était envoyé au frigo pour une faute cynique et Agen voyait sa supériorité numérique se transformer en infériorité. Dans l'action qui suit, Hugo Reilhes, prêté par le Stade toulousain, vient conclure sur le groupé pénétrant. Quelques minutes plus tard, Ben Volavola, coupable d'avoir mis son épaule sur la tête de Ross Moriarty est à son tour expulsé pour dix minutes. Brive ne se fait pas prier et c'est Benjamin Boudou, prêté par Clermont, qui vient conclure sur le ballon porté. À la pause, le score était sans appel : 15-0 pour Brive. Un score qui aurait pu être plus sévère pour Jean-Marcellin Buttin à la pause : "On a des occasions en début de match pour prendre l'avantage au score, on ne les met pas. Eux, ils les mettent et ils tiennent le ballon et forcément l'arbitre les récompense. Là, on est à 13, il faut qu'on fasse le dos rond. 15-0, je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Il faut remettre la main sur le ballon et marquer vite."

La première ligne briviste décisive !

Après la première période où ils avaient commis quatre ballons morts et des mauvais lancers alors qu'ils étaient en bonne position pour scorer, Agen recommence sur ses bases et laisse Brive avancer. Les hôtes se montrent maladroits et, alors que les visiteurs évoluaient à 14, le pied de Théo Idjellidaine inscrit les premiers points de son équipe depuis les quarante mètres. Ce seront les seuls. Les Corréziens ne baissent pas de rythme et inscrivent un troisième essai grâce à leur serial marqueur Mathis Ferté. L'arrière sera imité par Marcel van der Merwe, venu conclure une magnifique percée de Taniela Sadrugu, tout juste entré en jeu, et sécuriser le bonus offensif. Le pilier était jusqu'alors le seul membre de la première ligne briviste à ne pas avoir inscrit d'essai. Le rythme du match retombera petit à petit et Agen ne parviendra pas à franchir le rideau défensif briviste. Cette victoire est importante pour Tom Raffy : "Ce soir c'est une très bonne performance. On en avait besoin pour rentrer dans ce top 6 qui est difficile à aller chercher. On a vu des avants et des trois-quarts se régaler sur le terrain. Ce qui nous manquait depuis le début de saison. Ça donne de la confiance et c'est bon pour la suite."

Lors de la prochaine journée, qui se tiendra dans trois semaines, Brive, désormais 6e grâce à sa victoire ce soir, se déplacera à Mont-de-Marsan pour un choc de haut de tableau de cette Pro D2 tandis qu'Agen recevra Rouen.