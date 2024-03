Au milieu de cette folle journée de samedi, qui a vu deux matchs splendides d’intensité et forts en rebondissements, il est un enseignement qui ne passe pas inaperçu : l’Italie peut réaliser son meilleur Tournoi depuis son intégration en 2000.

Il y avait eu ce premier point décroché face à l’Angleterre, malgré une partie aboutie, le nul ramené de Lille (même si la trajectoire du dernier coup de pied de Garbisi prête à frustration) et enfin cette victoire contre l’Écosse, journée à marquer d’une pierre blanche pour le rugby italien. "Cette victoire valide tant de travail. Personnellement, je n’ai rien transformé, insiste le sélectionneur Gonzalo Quesada, qui glane pour son quatrième match sa première victoire. Mais travailler pour voir l’équipe performer ainsi, contre une très belle équipe d’Écosse, voir toute cette rage défensive, ce cœur, ce sacrifice mais aussi la bonne gestion du jeu dont on a tant parlé, c’est une grande fierté." La dernière fois que Rome avait été à la fête, c’était en 2013. Interrogé sur sa situation il y a onze ans lors de la dernière victoire italienne à domicile, le capitaine Michele Lamaro répondait : "J’avais 14 ans, et j’étais ici, au stade." Révélateur du soulagement qu’a été ce coup de sifflet final.

"Il nous manque encore une marche pour écrire l’histoire"

Toutefois, la joie a vite laissé place à la lucidité et à l’ambition, comme le prouvent les mots du trois-quarts centre Juan Ignacio Brex, pas encore rentré aux vestiaires : "Ce que nous avons essayé de montrer est notre passion, notre style de jeu, et une crédibilité au monde entier. Je pense que petit à petit on est en train de réussir. Mais ce n’est pas fini, il reste le pays de Galles." "Bien sûr, il est important de fêter cette victoire, car on sera réuni et on n’a pas beaucoup vécu de tels moments ensemble, témoignait le capitaine Lamaro. Mais dès dimanche pour moi, il sera temps de préparer Cardiff." Parce qu’il s’agit non seulement de confirmer ces belles prestations sur le terrain, mais surtout valider les bonnes performances comptables, ce qui a tant manqué à l’Italie ces dix dernières années. "On a gagné une belle partie, mais ce doit seulement être une étape. Je sais déjà le programme et tout ce qui doit être vu à la vidéo, tout ce qui doit être travaillé à partir de lundi pour progresser, indiquait le sélectionneur samedi en début de soirée. Car le Tournoi n’est pas fini et on a une opportunité que nous ne voulons pas manquer." "Nous sommes plus enthousiastes que jamais mais on doit garder la tête basse, comme on s’était dit après la France, concluait Brex. Un nul en France contre la France ne signifie pas beaucoup. En tout cas, pas comparé à une victoire. C’est quelque chose en plus. Et il nous manque encore une marche pour écrire l’histoire. C’est ce que nous visons."