Fabien Galthié a décidé d'aligner quatre débutants (Meafou, Depoortere, Barré, Colombe) face au pays de Galles, dont trois en tant que titulaire. Du jamais vu dans le Tournoi des 6 Nations depuis la toute première rencontre des Bleus sous les ordres du sélectionneur français, en février 2020. Ce jour-là, cinq débutants avaient été testés face à l'Angleterre.

Ils seront quatre bizuths à fouler la pelouse du Principality Stadium. Face au pays de Galles, le XV de France se présentera à Cardiff avec Nicolas Depoortere, Léo Barré et Emmanuel Meafou titulaires. Georges-Henri Colombe débutera sur le banc, et comme ses trois partenaires mentionnés, il ne compte aucune sélection avec les Bleus. Face aux différentes absences liées aux blessures (Jalibert), suspensions (Danty) ou dans une volonté de changement (Aldegheri et Woki remplacés), Fabien Galthié a donc choisi de rafraîchir sa composition.

Réputé pour son conservatisme depuis sa prise de fonctions en 2019, le sélectionneur des Bleus a choisi de lancer quatre débutants pour la première fois depuis 2020, et le premier match de son mandat (France - Angleterre, Tournoi des 6 Nations). Ce jour-là, Mohamed Haouas, Cameron Woki, Boris Palu, Arthur Vincent et Anthony Bouthier ont connu leur première sélection. À l'inverse d'un contexte de découverte il y a quatre ans, la réorganisation presque totale de la ligne de trois-quarts a fortement incité Galthié à lancer dans le grand bain Léo Barré et Nicolas Depoortere alors que les profils gargantuesques d'Emmanuel Meafou et Georges-Henri Colombe peuvent être des armes de destruction massive face au XV du Poireau.

Voici la compo des Bleus pour aller affronter le pays de Galles ! Beaucoup de nouveaux ! \ud83d\udd25#PDGFRA #XVdeFrance pic.twitter.com/8SEMTpfQrz — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 8, 2024

8 débutants testés au total en 2024... comme en 2020

Si Fabien Galthié assurait que "80 à 90%" des Mondialistes seraient présents en 2027, le sélectionneur français a malgré tout opéré un début de révolution depuis le début du Tournoi. Au total, huit "bizuths" ont fait leur apparition depuis le coup d'envoi de France - Irlande, en février dernier. Posolo Tuilagi, Nolann Le Garrec, Esteban Abadie et Alexandre Romat ont tous lancé leur carrière internationale ces dernières semaines. Trente joueurs ont été utilisés depuis l'ouverture du Tournoi, et "seulement" 74% d'entre eux avaient déjà connu le groupe France avant 2024.

"Malgré la volonté d’avoir une cohérence et une logique, c’est peut-être le Tournoi où il y a le plus de premières capes. C’est un sentiment, nous ferons le bilan à la fin de la compétition". Fabien Galthié est en effet très proche de la réalité. En 2020, huit nouveaux joueurs avaient intégré le groupe France avec Jean-Baptiste Gros, Dylan Cretin et Arthur Retière en plus des joueurs mentionnés précdemment. "Pour expliquer ça, d’abord, il y a les faits en raison des cartons rouges, des blessures et donc des places qui se sont libérées. Mais aussi les performances des uns et des autres. J’ai toujours dit qu’il fallait venir chercher le maillot. C’est ce qui s’est passé un peu cette semaine mais aussi depuis cinq ans. Mais tout a été construit de façon cohérente. Ce sont des joueurs qui ont construit leur parcours avec des hauts et des bas, qui ont été endurants, résistants et opiniâtres" affirmait Fabien Galthié ce vendredi, à deux jours d'un déplacement diabolique au pays de Galles.