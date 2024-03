Ce dimanche Nolann Le Garrec connaîtra enfin sa première titularisation avec le XV de France pour affronter le pays de Galles (16 heures). L'occasion de revenir sur le parcours du demi de mêlée en cinq dates !

1er février 2020 : surclassé pour jouer en équipe de France

Le natif de Vannes a fait ses gammes au RCV avant de débarquer au centre de formation du Racing 92. En 2020 il a connu ses premières sélections avec l'équipe de France des moins de 20 ans à seulement 17 ans... Surclassé, le demi de mêlée n'a jamais cessé d'impressionner. Lors de ce Tournoi des 6 Nations 2020, qui sera malheureusement arrêté par la pandémie de Covid-19, Nolann Le Garrec a connu quatre feuilles de match pour trois titularisations. Avant ça, le demi de mêlée avait en réalité déjà fait ses preuves lors d'une tournée avec les moins de 18 ans où il était d'ailleurs capitaine.

10 octobre 2020 : propulsé titulaire avec le Racing 92

Après des débuts plus que prometteurs sous le maillot frappé du coq, Nolann Le Garrec ne tardait pas à faire son arrivée parmi les pros au Racing 92. Le 10 octobre 2020 il connaissait donc sa première feuille de match, la première d'une longue série puisqu'il prendra de plus en plus de place avec l'effectif professionnel jusqu'à s'offrir une place de titulaire indiscutable au poste de demi de mêlée. Il sera logiquement titulaire en phase finale pour le barrage et la demi-finale de Top 14 en 2023.

19 août 2023 : un doublé qui met feu aux poudres

En trois saisons Nolann Le Garrec a réussi à faire l'unanimité malgré son jeune âge. Et lors de la première journée de Top 14 ce 19 août 2023 il posait déjà les bases d'un exercice qui s'annonçait encore meilleur que les précédents. Face à Bordeaux, le demi de mêlée faisait sa loi. Auteur de vingt points (deux essais, deux transformations et deux pénalités) Le Garrec se montrait sous son plus beau jour juste avant la Coupe du monde.

2 février 2024 : première sélection avec les Bleus

Au lendemain de la Coupe du monde, Nolann Le Garrec a su se faire une place dans le groupe France. Si Baptiste Serin s'est blessé (épaule), Baptiste Couilloud semblait logiquement s'avancer en favori parmi les demi de mêlées pour le Tournoi des 6 Nations 2024. Mais il n'en sera rien puisque c'est bien le Racingmen qui avait tapé dans l'œil de Fabien Galthié il y a un petit moment déjà. Le Garrec débarquait donc à Marcoussis en remplaçant de Maxime Lucu avant de connaître sa première sélection contre l'Irlande. Dans le sillage d'un Lucu décevant, Le Garrec enchaînait les bonnes performances à chacune de ses entrées en jeu. Le sélectionneur des Bleus finira donc par lui accorder sa confiance.

10 mars 2024 : une première titularisation très attendue

En l'absence de l'indéboulonnable capitaine du XV de France, c'était sans doute le moment ou jamais de faire ses preuves et Nolann Le Garrec n'a pas manqué cette occasion en or. Le Racingmen connaîtra sa première titularisation face au pays de Galles ce dimanche (16 heures). Une première très attendue tant le poste de demi de mêlée fait débat depuis le début de ce Tournoi des 6 Nations. Alors que Maxime Lucu a largement déçu, Nolann Le Garrec aura la lourde tâche de redonner le sourire aux Français en l'absence de celui que l'on ne peut oublier...