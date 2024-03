À l'occasion de la 23ème journée de Pro D2, on fait un point sur les effectifs des différents clubs du championnat.

Vannes

Pour ce dernier match du bloc face à Grenoble, les Vannetais devront composer sans leur demi-de-mêlée Ruru, touché aux ischios et absent quatre semaines minimum. Pour combler ce manque, les Bretons peuvent compter sur deux retours : celui de Jules le Bail dans la peau d’un titulaire et celui d’Alexandre Gouaux, lui aussi de retour après une blessure longue durée. À l’ouverture, le Palois Debaes s’est acquitté de sa pige express dans le Béarn et a retrouvé la Rabine. Enfin, l’ailier Alonso Munoz est de nouveau disponible.

Grenoble

Les internationaux ont fait leur retour. Le pilier Irakli Apstiauri et le deuxième ligne Géorgi Javakhia (Géorgie) ainsi que le troisième ligne portugais José Madeira retrouvent leur place dans le groupe. Dans le sens inverse, le pilier Vincent Vial a été appelé par la sélection suisse. Un autre droitier, Régis Montagne, touché à la cloison nasale contre Rouen, a rejoint l’infirmerie où il a retrouvé l’ouvreur Romain Barthélémy blessé à la pommette lors du déplacement à Agen.

Biarritz

McClintock (rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche) et Morgan (ligaments d’une cheville) ont certainement terminé leur saison. Aliouat (pectoral), Lonca (épaule), Dyer (déchirure à un mollet), Nutsubidze (cartilage d’un genou), Francoz (entorse d’un orteil), David (plexus), Soury (genou) et Joseph (déchirure à un ischio) sont toujours absents. Sauveterre (commotion), Jalagonia (tendinite à un tendon d’Achille) et Hébert (ligament talo-fibulaire antérieur d’une cheville touché) ont rejoint l’infirmerie après la victoire face à Vannes. Ce dernier n’est pas sûr de pouvoir rejouer cette saison. Il doit passer d’autres examens. Matiu a été ménagé en début de semaine.

Montauban

Pas de (nouvelle) grosses blessures à signaler et heureusement quand on sait à quel point la liste est déjà longue. À noter en revanche les retours de Venter, touché au visage la semaine passée, celui de Vici (tendon d’Achille) et celui de Tuimauga (adducteurs). Firmin (avant-bras) et Fortunel (épaule) devraient être à nouveau disponibles rapidement. De son côté Viiga (coude) est en bonne voie pour retrouver les terrains.

Colomiers

Avec la récente blessure du talonneur Thomas Larrieu au coude (six semaines) et l’absence de Pablo Dimcheff (lésion à un mollet), Andrew Ready et Toma Kolokilagi assurent le poste de talonneur. Le demi de mêlée Mathis Galthié (adducteurs) et Romain Bézian (côtes) sont toujours absents. Du reste, le centre Raymond Nu’u est de retour. Les absents de longue date sont l’arrière Max Auriac, le pilier Robin Bellemand et Eliott Maurel.

Mont-de-Marsan

Le troisième ligne Mike Faleafa et l’arrière Simao Bento, remis de leur commotion, sont opérationnels mais devront attendre le prochain bloc. Restent aux soins les blessés longue durée, l’arrière Yoann Laousse-Azpiazu, le demi de mêlée Christophe Loustalot, le pilier Max Curie, le deuxième ligne Aston Fortuin et ceux qui devraient faire leur retour bientôt, Thomas Bultel, Gheorghe Gajion, Veresa Ramototabua et Patricio Fernandez. À noter le retour de Miles Edwards dans les vingt-trois.

Rouen

Confirmation que Taylor Gontineac se fera opérer de l’épaule la semaine prochaine. Il était revenu à Rouen avec cette douleur, après une Coupe du monde écourtée, et avait fait quelques apparitions depuis. La décision a été prise, il ne sera donc plus disponible cette saison. Soulemane Camara est en rééducation, musculation et kiné. Jérémie Maurouard est bien présent dans le groupe mais pas actif, il est au soutien de l’équipe. Pour le reste, l’attente continue pour Ewan Clément et Mathieu Bonnot, sûrement pas de retour d’ici la fin de saison.

Aurillac

Pas d’entrée à l’infirmerie cette semaine. Beka Shvangiradze est encore un peu juste après son coup reçu au genou. Alexandre Plantier est tout proche d’un retour mais le staff ne veut pas prendre de risque et préfère le voir dans les semaines à venir. Bonne nouvelle, les internationaux géorgiens Alania et Nioradze font leur retour et intègrent le banc.

Soyaux-Angoulême

Le voyage à Mont-de-Marsan a de nouveau fait de gros dégâts avec les sorties sur blessures musculaires de Naqiri et Tabualevu, et la commotion de Gratien. Le retour de Brosset (blessé à la cheville), remplaçant dans les Landes, était nécessaire. Devant, le SA XV peut compter sur Beukeboom, de retour de protocole commotion, et Gibouin, touché au mollet courant février. Martins, après un nouveau voyage pour jouer la demi-finale du Tournoi B avec le Portugal, réintègre les 23.

Valence-Romans

Sorti dès la 5e minute de jeu contre Dax, Thembelani Bholi souffre d’une fracture du plancher orbital et sera absent entre 4 et 6 semaines. Loan Réal s’est aussi blessé, à l’entraînement."C’est au minimum une déchirure du pectoral et au pire une rupture du tendon" indique Fabien Fortassin. Le VRDR doit toujours se passer du deuxième ligne Darrell Dyer (gêne au genou), du pilier droit Kévin Goze (cervicales) et d’Adrien Roux. Le talonneur Brice Humbert a quant à lui fini sa saison (fracture de la cheville).

Dax

pas de blessés côté dacquois, si ce n’est le centre Théo Dachary, qui souffre toujours de sa cheville. Les autres sont tous sur le pont pour affronter Béziers, le co-leader de ce Pro D2. Dans le système de rotation, devenu une règle, on note les retours des piliers Néphi Leatigaga et Diogo Ferreira, du deuxième ligne Josh Furno, du centre Ilikéna Bolakoro et de l’arrière Théo Duprat.

Béziers

Yannick Arroyo a terminé sa saison. Le pilier droit, victime d’une déchirure du biceps, est contrait à l’arrêt. Le Talonneur Yanis Boulassel a terminé son protocole commotion et fut jugé apte à la reprise. Les troisième ligne Clément Ancely (côtés), Otunuku Pauta (genou), Thomas Hoarau (épaule) et Pierrick Gunther (cheville) poursuivent leur convalescence. Romain Uruty se rapproche d’un retour, l’ouvreur victime d’une rupture des ligaments croisés à l’intersaison, a repris la course ces dernières semaines, et postulera pour le prochain bloc.

Brive

C’est un coup dur qu’ont subi les Brivistes sur la pelouse de Béziers avec la blessure de Rahboni Warren-Vosayaco. L’Australien, capable de jouer troisième ligne, centre ou ailier, souffre d’une fracture du péroné et d’une entorse ligamentaire à la malléole. Sa saison est d’ores et déjà terminée. Pour le reste, l’infirmerie continue de se vider. Il reste à ce jour le talonneur Adrien Pélissié (genou), le deuxième ligne Sitaleki Timani (genou) et le centre Nico Lee (genou) comme blessés longue durée.

Agen

La rencontre à Montauban a fait mal aux organismes. Clément Garrigues (béquille), Mathieu Lamoulie (commotion) et Harry Sloan (rupture des ligaments croisés) ont été touchés lors du derby. Ils rejoignent à l’infirmerie Zak Farrance (rupture des ligaments croisés), Kolinio Ramoka (genou), Loris Tolot (coude), Evan Olmstead (main), Malik Hamadache (commotion) et Dorian Bellot (mollet). En revanche, le deuxième ou troisième ligne Antoine Erbani fait son grand retour à la compétition face aux Corréziens.