La qualification en quatrième position est un objectif largement à la portée des Audois. Mais attention à la concurrence, "in situ" ou à distance !

Revenir bredouille d’un périple aussi périlleux que celui entrepris en terres albigeoises vendredi dernier n’a rien, absolument rien, de déshonorant en soi : toutes les équipes en déplacement sur les bords du Tarn ont baissé pavillon au profit de l’actuel dauphin du leader niçois. Reste que le relégué audois de l’échelon supérieur est sous pression à l’occasion de la réception de Périgueux. Si le champion de France sortant de Nationale 2 a quelque peu rapetissé lorsque les protégés de Jean-Marc Aué et d’Eric Escribano le regardent dans leur rétroviseur, c’est d'abord et avant tout du fait du report de la confrontation qui devait opposer ces mêmes Périgourdins à Hyères-Carqueiranne ! Si tel n’avait pas été le cas et si la logique des pronostics avait été respectée, les protagonistes de ce match retour seraient sur un pied d’égalité ou peu s’en faut !

On l’aura deviné , Carcassonne doit creuser l’écart aux dépens d’un hôte lui-même en ballottage pour la qualification. Un hôte qui sera par ailleurs supporter d’Albi, et pour cause. Suresnes, en dépit de sa courte défaite du côté de Bourgoin-Jallieu , ne maintient pas moins sa position dans le bon wagon. Les Franciliens, dont on connaît la compétitivité à l’extérieur grâce à une animation offensive « tous azimuts », ne se rendront pas dans le Tarn pour y faire du tourisme quand bien même le décor s’y prêterait volontiers. N’oublions surtout pas qu’un troisième déplacement consécutif les attend , le 22 mars prochain, à Périgueux, autre concurrent direct pour le moins redoutable.

Un autre point chaud est susceptible de polariser les regards

Chambéry, qui reste sur une méchante série de quatre défaites depuis le 26 janvier (on ne prend pas, ou plus, c’est selon,en compte le no-show blagnacais) , doit impérativement renouer avec la victoire. Et encore, celle-ci fait figure de condition nécessaire mais pas forcément suffisante. Le CS Bourgoin-Jallieu , en cas de défaite, ne sera pas éliminé pour autant de la course au barrage. Il prendra certes un coup au moral amplifié par sa défaite du match aller. Toutefois, le calendrier de la dernière ligne droite n’est pas le plus terrible de tous, qui inclut un déplacement à Massy et la réception de Nice, déjà qualifié. Cela tombe bien , puisque, dans l’Essonne, Massicois et Niçois en découdront dans des optiques bien différentes.

Les premiers nommés doivent l’emporter et souhaiter que Chambéry l’emporte (sans bonus offensif) tout en privant Bourgoin-Jallieu du minimum syndical. Bien entendu, Massy sera de tout coeur aux côtés de Carcassonne car Périgueux dispose d’une avance confortable.De toute façon, seul un miracle peut permettre de laisser planer un embryon de suspense. Car Hyères-Carqueiranne, au repos forcé le week-end dernier, a toutes les chances de devancer Massy au classement samedi en fin d’après-midi. Les Varois reçoivent Vienne. Le promu nord-isérois n’a plus qu’un rendez-vous en tête, celui de l’access match face au futur vaincu de la finale de Nationale 2.

Narbonne sur un air de revanche

Enfin, le parfum de la revanche flottera du côté du Parc des Sports et de l’Amitié. Le 4 novembre dernier , Tarbes avait sorti l’artillerie lourde (20 points pour Anthony Fuertès,par ailleurs ancien pensionnaire du vivier audois!) et infligé au favori narbonnais un revers qui le pénalise encore aujourd’hui. Et ce, si l’on considère qu’Albi a engrangé,lui, cinq points terrains au pied des Pyrénées ! Autant dire que les Septimaniens miseront ,rien de plus normal, sur un « coup fumant » de Suresnes, vendredi soir ! De même, que Chambéry reste en lice ne serait pas pour déplaire aux Narbonnais , les Savoyards étant appelés en effet à rendre visite aux Albigeois lors de la reprise du dernier bloc.