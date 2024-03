À quelques jours du quatrième round du Tournoi des 6 Nations, le staff des Bleus serait tenté par l’idée de titulariser le Parisien Léo Barré à l’arrière. Celui-ci fêterait alors, à Cardiff, sa toute première sélection.

Depuis le début du Tournoi des 6 Nations, l’attaque du XV de France est à la peine et, en trois matchs, les Bleus ont seulement aplati quatre essais, dont deux d’ailleurs fort litigieux, en Ecosse puis à Lille, face à l’Italie. Ici et là, de multiples critiques se sont dans la foulée abattues sur Patrick Arlettaz, en charge de l’animation offensive du groupe tricolore, depuis le départ au Stade français de Laurent Labit. Mais ces blâmes divers et variés ne sont finalement ils pas disproportionnés ? Et surtout prémédités ? On aurait tendance à le croire, oui. Parce que s’il est une chose immuable, lorsqu’il est question de rugby, c’est bien que le chantier de l’attaque est toujours beaucoup plus long, plus énergivore et laborieux que celui de la défense. Qui plus est en équipe de France : déjà, parce que les joueurs sont habitués à des systèmes différents en club et doivent, en l’espace de dix jours, s’adapter au « 1-3-3-1 » du groupe France (les flankers restent chacun dans le couloir des 15 mètres et au milieu, travaillent deux blocs de trois avants ).

Ensuite, parce que l’animation offensive n’est finalement qu’une question d’automatismes que des individus évoluant en divers coins de l’Hexagone ne peuvent obtenir en un si court délai : à ceux s’étonnant que l’Irlande récite un rugby sans heurt, sans accro ou sans défaillance, on rétorquera aussi que treize des quinze Diables Verts évoluent côte à côte tous les week-ends, sous les couleurs du Leinster.

Au centre, rien n’est encore tranché

Ainsi, le déplacement à Cardiff va-t-il enfin coïncider au réveil de l’attaque tricolore ? À ce jour, on n’en sait fichtre rien. Ce qu’il se murmure néanmoins du côté de Marcoussis, c’est qu’en l’absence du Girondin Matthieu Jalibert, l’habituel arrière des Bleus Thomas Ramos devrait démarrer à l’ouverture et poursuivre ainsi le rôle qui est le sien à Toulouse, depuis la blessure au genou de Romain Ntamack. Mais pour le reste, alors ? Si Fabien Galthié et son staff devraient se donner quelques heures supplémentaires afin de choisir le parfait complément à Gaël Fickou au centre du terrain (ils sont quatre à postuler, Emilien Gailleton, Nicolas Depoortère, Pierre-Louis Barassi et Yoram Moefana) ou au poste de demi de mêlée (entre Maxime Lucu et Nolann Le Garrec), la grosse cote du moment concerne, à l’arrière, le soldat rose Léo Barré.

Léo Barré et Fabien Galthié à Marcoussis. Icon Sport - Dave Winter

Auteur d’un début de saison fracassant avec le leader parisien, l’enfant de Versailles (21 ans) a tapé dans l’œil de l’encadrement tricolore, qui apprécie son long jeu au pied, ses qualités sous les ballons hauts et surtout, son talent à relancer les ballons et mordre dans la ligne. Dès lors, doublera-t-il Mathis Lebel et Louis Bielle-Biarrey dans la course au numéro 15 ? C’est en tout cas la grosse tendance du moment…