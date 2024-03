Partenariat Midol - L’initiative, lancée la saison dernière, a permis à soixante-douze clubs ayant disputé les phases finales 2023 de recevoir des dotations. Le challenge revient avec une plus grande portée mais toujours le même esprit.

C’est une opération qui a le mérite de distinguer le rugby d’en bas, celui qui forme, et qui souffre tant ces dernières années : crise du bénévolat, finances exsangues, effectifs de licenciés inégaux… Les clubs amateurs traversent une période de doutes, le président de la Fédération française de rugby l’a lui-même admis dans ces colonnes. C’est pourquoi le retour du TotalEnergies Challenge amateur est opportun. La saison dernière, cette initiative avait permis à soixante-douze clubs de recevoir des dotations sur la base de leur parcours jusqu’en phase finale de leur championnat de France. Et il va sans dire qu’à tous les niveaux, l’expérience a plu. D’une part, parce que les maillots d’entraînement, ballons, chasubles et gourdes, entre autres, sont de grande qualité et permettent d’évoluer dans des conditions plus confortables.

Mais aussi, parce que c’est une part de budget dont les dirigeants n’auront pas à s’inquiéter. Et on sait combien les temps sont durs… "Déjà, on a atteint un niveau de compétition inédit pour le club, et la récompense sportive était belle. Mais c’est une cerise sur le gâteau qui a été fortement appréciée", reconnaît Hugo Dorandeu, le président de Besançon dont les seniors féminines sont arrivées en demi-finales de Fédérale 1. "C’est valoriser le parcours de nos féminines en championnat de France." Évidemment, cet aspect n’est pas le plus évident mais est une récurrence dans les témoignages des clubs lauréats : la méritocratie. Pour toutes ces raisons, TotalEnergies a décidé de reconduire l’expérience, avec une plus grande étendue.

Équité géographique et parité

Pour mieux concrétiser son héritage à la base du rugby français, TotalEnergies a décidé de récompenser les champions régionaux sur les catégories suivantes : Régionale 1, 2 et 3 chez les hommes, Régionale 1 chez les juniors ainsi que les champions territoriaux à X pour les seniors et juniors féminines. Ce qui fait que quatre-vingt-dix clubs seront récompensés dans les douze ligues métropolitaines (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays-de-la-Loire, Sud-Paca-Corse) : tous les champions (plus les finalistes chez les filles).

Cela permet une équité géographique et une parité relative, avec quarante-deux équipes masculines pour quarante-huit féminines. Les dotations seront composées pour tous les lauréats de ballons, de sacs à crampons, de maillots d’entraînement, de chasubles réversibles et de gourdes. À vos jeux !