Trois succès consécutifs pour les Castrais, cinq pour les Toulousains : cette rencontre allait forcément briser la série de deux équipes en grande forme ces dernières semaines. Invaincus depuis le début de l’année civile, les Stadistes, plus inspirés, ont sans trembler, corrigé des Tarnais (33-6) trop imprécis et maladroits pour espérer ramener, ne serait-ce qu’un petit quelque chose de ce court déplacement à Ernest-Wallon ce samedi.

Ce derby, les Toulousains avaient choisi de le démarrer sur le rythme qui est le leur depuis le début de l’année civile : pied au plancher. Il ne faut en effet que cinq petites minutes à Juan Cruz Mallia, une nouvelle fois brillant à l’ouverture, pour déchirer le rideau défensif des Tarnais, accélérer et filer entre les poteaux. Cueillis à froid, Mathieu Babillot et sa bande rentrent progressivement dans cette rencontre. Après une pénalité rapidement jouée, Josaia Raisuqe parvient lui aussi à franchir la ligne mais sans aplatir (9e). Une action qui résume parfaitement la rencontre livrée par les Castrais, parfois dangereux mais trop imprécis dans les moments clés. Toulouse profite ainsi d’une touche trouvée directement par Pierre Popelin pour doubler la mise grâce à la puissance d’Emmanuel Meafou, de retour de blessure ce samedi après-midi. Loin d’abdiquer, le CO ne revient dans cette rencontre que grâce à une pénalité de Louis Le Brun, Lois Guérois étant à son tour bloqué derrière la ligne. Les visiteurs plient même une nouvelle fois, juste avant la pause. Sur un ballon porté des Haut-Garonnais, Joshua Brennan profite du travail de ses compères du huit de devant pour aplatir. Sur l'action, Baptiste Cope prend un carton jaune et le Stade toulousain regagne les vestiaires avec un net avantage : 21 à 3.

Toulouse s'adjuge le derby occitan face à Castres !



Maladresse contre réalisme

Bis repetita

En plus d’accuser un retard conséquent, les hommes de Jeremy Davidson doivent en plus lutter contre le vent durant ce deuxième acte. Rapidement récompensés par une nouvelle pénalité de leur ouvreur, les Tarnais retombent ensuite dans leurs travers en multipliant les fautes de main. Sur une inspiration d’un Paul Graou, lui aussi très en jambes et parti astucieusement dans le fermé, les Toulousains continuent de faire gonfler l’addition malgré la transformation manquée par Blair Kinghorn, buteur désigné des Stadistes pour cette partie. Relâché par l’encadrement du XV de France, Mathis Lebel profite à son tour d’une mauvaise transmission castraise pour ramasser le ballon et servir l’autre Mathis de l’effectif toulousain, Castro Ferreira, qui inscrit son troisième essai lors de ses deux dernières sorties. Il reste encore vingt minutes à jouer et, pourtant, plus rien ne sera inscrit. Plus hachée, cette fin de match permet toutefois aux Toulousains, provisoirement leaders, de conserver un bonus offensif qui pourrait s'avérer précieux dans la course aux deux premières places. Les Castrais manquent, eux, une belle occasion de mettre la pression sur leurs voisins et se retrouvent sous la menace de Bordeaux-Bègles, de la Section paloise et du Racing 92.

Pour conserver sa place de barragiste, le Castres olympique devra impérativement rebondir le week-end prochain sur la pelouse de Lyon. Confortablement installé tout en haut du classement, le Stade toulousain tentera, à Perpignan, de boucler cette période de doublons par un sixième succès en autant de rencontres.