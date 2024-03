Auteur d'un doublé, Juan Mallia avait des ailes face à Castres ce samedi, quand son partenaire toulousain Emmanuel Meafou a prouvé pour son retour qu'il était déjà en grande forme. En face, Josaia Raisuqe a vécu un cauchemar.

Les tops

Emmanuel Meafou

Le rugby est subitement plus facile quand vous possédez ce colosse dans votre équipe. Pour son retour à la compétition, après presque six semaines d'absence, le deuxième ligne a prouvé que son influence sur son équipe restait intacte. Autant que ses qualités. Ainsi, lancé à quelques mètres de l'en-but castrais, il s'est offert un essai tout en puissance à la 20e minute. Malgré quelques maladresses, il a surtout été un point de fixation ultra précieux pour les siens, lequel trouve toujours de l'avancée quand il est servi.

Emmanuel Meafou a usé de sa puissance, ici face à son vis-à-vis Tom Staniforth. Icon Sport

Juan Cruz Mallia

Alors certes, il a aussi connu du déchet avec notamment un renvoi d'en-but directement en touche ou une occasion d'essai gâchée par gourmandise. Mais alors, quel joueur ! C'est lui qui a montré la voie à son équipe en déchirant le rideau castrais dès la 5e minute pour s'offrir un premier essai en solitaire. C'est aussi lui qui s'est offert un doublé en étant parfaitement au soutien sur une initiative de Paul Graou. Mais, au-delà, il a encore prouvé qu'il était l'homme à tout faire de la ligne de trois-quarts toulousaine. Replacé à l'ouverture en cette période de doublon, il a de nouveau imposé le rythme de la rencontre et impressionné par la justesse de ses choix.

Blair Kinghorn

Décidément, en allant chercher l'arrière écossais pour compenser le départ de Melvyn Jaminet, le Stade toulousain ne s'est pas trompé. Toujours impeccable depuis son arrivée, il a encore réalisé un match remarquable ce samedi. Excellent sous les ballons hauts, et donc très rassurant pour les siens, il a pris quelques initiatives qui se sont avérées décisives en attaque. Il faut dire que chacune de ses interventions est un délice, tant il dégage de la sérénité. Il a aussi été plutôt en réussite au pied, lui qui était le buteur stadiste sur cette rencontre.

Toulouse s'adjuge le derby occitan face à Castres !



Joshua Brennan

Ils auraient été beaucoup d'autres Toulousains à mériter une place dans la rubrique des tops, tels Jack Wills ou Richie Arnold qui ont eu une activité énorme, ou Pierre-Louis Barassi qui avait du feu dans les jambes, mais comment ne pas citer Joshua Brennan ? Le fils de Trevor connaît une magnifique montée en puissance ces dernières semaines. Déjà très bon contre Oyonnax et à Clermont, il a encore été à son avantage face au CO. Positionné en troisième ligne aile, il a surtout eu un abattage impressionnant. Il a d'ailleurs touché beaucoup de ballons en attaque et a souvent su trouver des solutions. Aussi excellent défensivement, il a été récompensé par un essai en fin de première mi-temps.

Les flops

Josaia Raisuqe

Il a vécu un enfer en première mi-temps. Déjà, c'est lui qui a pris seul l'initiative de jouer rapidement une pénalité à la main, à cinq mètres de l'en-but toulousain, en début de match. Un choix perdant puisque, s'il a terminé dans l'en-but, plusieurs adversaires étaient sous le ballon, lequel a été rendu aux Stadistes. Coupable aussi d'une réception ratée dans la foulée, puis d'une faute grotesque alors que le jeu était arrêté, ce qui a encore redonné une munition aux hommes d'Ugo Mola, il n'est pas parvenu à faire la moindre différence offensive et a manqué deux plaquages. Ceci avant une dernière grosse faute pour un déblayage non maîtrisé, en toute fin de rencontre. Un match à oublier.

Josaia Raisuqe a vécu un après-midi difficile. Icon Sport

Jack Goodhue

Auteur d'un doublé, et globalement très en vue contre l'Union Bordeaux-Bègles le week-end précédent, le trois-quarts centre néo-zélandais n'a clairement pas connu la même réussite à Ernest-Wallon. Fautif d'entrée sur le premier essai de Mallia, puisqu'il a glissé au centre du terrain, le All Black a ensuite été transparent sur le plan offensif. Surtout, alors que c'est censé être son principal point fort, il a été en difficulté en défense puisqu'il a raté trois plaquages avant de céder sa place à la 49e minute.