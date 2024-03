Une semaine après le match nul des Bleus face à l'Italie (13-13), Mourad Boudjellal s'est exprimé au sujet de Fabien Galthié. L'ancien président de Toulon estime que le sélectionneur des Bleus n'est plus l'homme de la situation.

Mourad Boudjellal et Fabien Galthié se connaissent bien, très bien même. L'actuel sélectionneur des Bleus a été le manager de Toulon lors de la saison 2017-2018, un RCT à l'époque présidé par Boudjellal.

Dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, l'homme d'affaires s'est exprimé au sujet des récents mauvais résultats du XV de France. Il n'a pas manqué de charger Galthié : "Il n'est plus l'homme de la situation. On peut le garder comme technicien mais surtout pas comme manager. Il faut l'entourer. Je l'ai eu un an et je sais comment ça fonctionne."

Celui qui a remporté trois Champions Cup avec Toulon ne s'est pas arrêté là : "A-t-il déjà été l'homme de la situation ? Il a une génération de joueur exceptionnelles dans des conditions exceptionnelles. Aucun sélectionneur n'a eu une telle génération dans ces conditions pour travailler."

"Il n'est pas capable de faire des miracles"

Avant le Tournoi, certains s'étaient jurés de ne pas parler des absents. Mais comment ne pas le faire ? Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Anthony Jelonch ne sont pas de la parte cette année dans le Tournoi. Ajoutez à cela l'absence de Grégory Alldritt contre l'Italie, et vous avez là de nombreux cadres tricolores qui manquent à l'appel.

Des manques sur lesquels est revenu Mourad Boudjellal : "On se rend compte qu'il redevient un entraîneur dès qu'il n'a plus les meilleurs joueurs du monde. Il a une belle équipe, de beaux joueurs, mais dès qu'il n'a pas de mecs hors-normes, les résultats s'en ressentent. Fabien Galthié n'est pas capable de faire des miracles."

Pour tenter de relever la tête, Galthié et les siens ont rendez-vous le 10 mars prochain à Cardiff pour défier le pays de Galles.