Parmi les "nouveaux" appelés par le XV de France pour ce Tournoi des 6 Nations, une première pour lui depuis 2021 à Marcoussis, le Rochelais Georges-Henri Colombe Reazel a réagi tout en retenue ce jeudi midi, à l’issue de l’entraînement. Concentré sur l’importante réception de Clermont dimanche soir (21h05) en Top 14, le pilier droit n’en garde pas moins les yeux qui pétillent, alors qu’il monte en puissance à l’approche du printemps.

Quand et comment avez-vous accueilli l’information de votre convocation à Marcoussis ?

J'ai été prévenu par William Servat (entraîneur des avants du XV de France, NDLR) qui m'a appelé à 17h, le jour même, pour me dire que je faisais partie du groupe. Je suis très content. Après, je préfère me concentrer avant tout sur le match de ce week-end que de penser déjà à l'équipe de France et au regroupement de lundi. Je préfère me focaliser sur le fait d’être performant, pour pouvoir partir l'esprit tranquille et faire le travail.

Vous voir rejoindre les Bleus en compagnie d’Antoine Hastoy s’avère quand même un signal positif en cette période délicate pour le Stade rochelais en Top 14…

C'est sûr que, personnellement, c'est un très bon signal. Ça veut dire que l’on performe plutôt bien. On essaie de se donner à 100% pour aider l'équipe à être plus performante.

Cela va-t-il vous donner des ailes face à Clermont, trois ans après votre précédente convocation ?

Forcément, oui. Après, comme je l’ai toujours dit et le répète, c'est l'équipe, le plus important. L’individuel passe après. Oui, c'est important personnellement d'être performant mais si on ne l’est pas, l'équipe ne l'est pas… donc à nous de faire le job.

Comment se porte l’équipe maritime, justement, après ces deux voyages à vide à Lyon puis Perpignan ?

On est un groupe très soudé. C'est dur à digérer pour tout le monde mais on a travaillé toute cette semaine pour pouvoir répondre présent contre Clermont. On sait que toutes les équipes arrivent à La Rochelle, double champion d'Europe, pour faire un gros coup donc. On s'y prépare et on le sait d'avance.

Que change dans votre jeu l’absence actuelle de gros porteurs tels Will Skelton ou Grégory Alldritt ?

Ce sont des joueurs très importants pour l'équipe. Après, on dispose de très bons jeunes joueurs. Comme Louis Penverne ou Sacha Idoumi qui ont fait le travail pendant l'absence de joueurs très importants. Il faut continuer à les accompagner.

Le ton du staff a-t-il changé lors des deux dernières semaines d’entraînement ?

Forcément puisque deux défaites à 0 point, c'est dur à encaisser pour tout le monde. On sent que l’on a un peu plus la pression. On s’est regroupés et on s’est dit les choses après le match à Perpignan. C'est dur pour nous, c'est dur pour le public. On a à cœur de faire une grosse performance ce week-end.

Pour revenir sur vous, on a redécouvert vos démarrages foudroyants à Lyon et Perpignan. Est-ce le signe de votre bonne forme physique du moment ?

Franchement, je me sens beaucoup mieux, j'ai travaillé pendant un mois sur le physique, je vois que ça paye donc je continue sur cette lancée.

Et votre dos, qui vous gênait il y a peu ?

Tout va bien. Il s’agissait de douleurs dues au poids, dues aux mêlées. Ça va beaucoup mieux.

Ces démarrages entraînent-ils une montée d’adrénaline chez vous ?

Forcément, parce que c'est l’une de mes qualités principales. C'est quelque chose que j'aime faire et que j'essaie de faire le plus possible.

Vos différences ne sont pas encore assez mises à profit, derrière, pour aller à l’essai…

Forcément, on veut toujours que ça marche mais si ça ne marche pas, il faut continuer à pousser. Et aller chercher d'autres actions de la même sorte.

Contre Montpellier, vous étiez le plus vieux pilier de l'équipe rochelaise… à seulement 25 ans !

Ça fait tout drôle, hein ! Quand j'étais à leur place, je mettais des pièces aux anciens, à Eddy Ben Arous et Luc Ducalcon. Ils me disaient : "Fais attention, ça passe vite, ça arrive très vite."

On ne peut pas encore considérer comme un ancien…

C’est ça, mais ça arrive vite (rires). Les jeunes poussent fort derrière. Ça fait bizarre. S’ils me mettent des pièces ? Non pas trop, ils sont plutôt réservés.

Vous sentez-vous sur le bon chemin pour retrouver votre rendement assez incroyable de la deuxième partie de saison dernière ?

C'est l'objectif. On est tous là pour être le plus performant possible donc. Je fais tout et je mets tout en place pour arriver à ce niveau-là.

Vous disiez plus haut avoir "travaillé pendant un mois sur le physique". Concrètement ? Plus de séances ?

Oui. J’ai beaucoup travaillé avec "Phil" (Philippe Gardent, responsable de la préparation physique) et son équipe pour revenir plus en forme et à mon meilleur niveau. C'est venu des coachs qui attendaient plus de moi. J'ai accepté tout de suite pour être plus performant. Pour moi et pour l'équipe.

Colombe et les Rochelais recevront Clermont ce dimanche (21h). Icon Sport - Icon Sport

Comment jugez-vous votre évolution depuis votre arrivée au Stade rochelais, à l’été 2022 ?

En dents de scie. Puisqu'il y a eu du très bien et du beaucoup moins bien. Je veux être au plus haut niveau et chercher à jouer tous les matchs. Il faut que je me prépare au maximum et c'est pour ça que l’on fait des petites purges de préparation physique.

Sur la balance, le positif l'emporte quand même largement, non ?

Oui, oui. Arriver dans un club en étant nouveau et soulever une coupe (la Champions Cup), ça met toujours du baume au cœur. C'est beaucoup plus de positif.

Quentin Lespiaucq nous disait après l’entraînement de ce jeudi midi qu’il vous verrait bien "porter le numéro 23 ou même le numéro 3" en équipe de France et que cette convocation serait peut-être un "déclic" pour la suite de votre carrière…

C'est forcément un objectif pour tout joueur. Mais, je le redis, le plus important pour moi, c'est le club. Être performant en club pour pouvoir potentiellement aller chercher plus haut. Il faut que je continue à travailler et que j'apporte à l'équipe le plus possible, avant d'y penser.

Il nous disait, aussi : "Quand GH arrivera à combler ces petits moments où au lieu de faire du footing, il marche, par exemple, je sais qu’il sera appelé à tous les coups"…

C'est une mauvaise habitude que j'ai. Plutôt compliqué à enlever mais j’y travaille.

Vous prendrez le chemin de Marcoussis dès lundi matin ?

Le train est à 7h. Après le match, ça pique un peu (rires). Mais je dors un peu partout donc ça va. Content d'y aller ! C’est pour la bonne cause, exactement.

On vous sent très souriant…

Toujours, il faut !

Encore un peu plus que d’habitude…

J’essaye de mettre un peu de joie de vivre dans le groupe (sourire).