Nouvelle semaine de pause dans le Tournoi des 6 Nations, l'occasion de se concentrer sur la 17eme journée de Top 14. Le MHR se déplace à Oyonnax et avec un résultat positif, les Montpelliérains feraient un grand pas vers le maintien. L'UBB pourrait s'adjuger le choc contre le Racing 92 et réenclencher une bonne dynamique.

Avec des jeunes flamboyants, des cadres de retour, le Stade toulousain accueille Castres, troisième. 18 points sur 20 possibles, les hommes d'Ugo Mola sont ceux qui ont le mieux traversé la période des doublons. Si les Castrais restent sur trois belles victoires, difficile d'imaginer les Toulousains déjouer devant leur public.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Toulouse

Un ! C'est le nombre de point du Lou à l'extérieur depuis le début de saison. Autant dire qu'un déplacement à Bayonne, invaincu à Jean-Dauger depuis sa remontée dans l'élite, n'est pas le voyage rêvé pour Fabien Gengenbacher. Les Basques sont moins solides que la saison passée et sont passés près de la correctionnelle plusieurs fois dans leur antre. Mais cette réception semble idéale pour dépasser leurs adversaires au classement et creuser l'écart avec les poursuivants.

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Ce n'est sans doute pas le match qui attirera le plus l'œil pendant le multiplex, mais c'est peut-être le plus important. Oyonnax dernier et a sept points du MHR, barragiste, n'a pas le droit à l'erreur qui les condamnerait presque déjà. Mais les hommes de Patrice Collazo, qui restent sur deux succès, seront particulièrement revanchards. Les Oyomen s'étaient imposés au GGL Stadium pour la première du nouveau staff et avaient à l'époque un peu plus enfoncé Montpellier dans la crise. Avec une victoire, le MHR pourrait enfin sortir de la zone rouge et commencer à respirer.

Notre pronostic : victoire de Montpellier

Leaders du Top 14, les Parisiens affichent une forme étonnante et n'ont pas perdu un seul match cette année en Top 14. De son côté Pau qui après un petit passage à vide a réenclenché la marche avant reste cinquième, mais sa place dans le top 6 est menacée. Les Soldats Roses semblent sur une lancée que les Palois auront du mal à enrayer.

Notre pronostic : victoire du Stade français

Le RCT est dos au mur, une nouvelle déconvenue à domicile et la qualification derrière laquelle le club court depuis 2018 s'éloignerait encore une fois. Mais l'USAP n'avance peut-être pas avec les mêmes armes que l'UBB, récent tombeur des Rouge et Noir. Les Varois peuvent en cas de succès retrouver les six premières places.

Notre pronostic : victoire de Toulon

C'est un choc entre deux bêtes blessées. L'UBB, leader et impressionnante au milieu de l'hiver, a perdu trois de ses quatre derniers matchs. En face, pire, le Racing 92 a été défait lors de ses quatre dernières sorties et peut en cas de défaite sortir du top 6. Encore amputé de sa ligne de trois quarts cinq étoiles, Bordeaux peut, avec une victoire, retrouver le podium et commencer à se soigner.

Notre pronostic : victoire de l'UBB

Après deux défaites hors de ses terres, La Rochelle retrouve son antre de Deflandre. Côté Clermontois, la qualification s'éloigne après la nouvelle défaite à domicile contre Toulouse. Les Maritimes sont sur courant alternatif depuis le début de la saison. Mais peuvent avec une victoire, enfin se rapprocher de top 6 et dépasser leur adversaire du soir.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle