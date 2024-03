Alors qu’il n’est qu’à un petit point de la sixième place, le promu landais assure ne pas regarder en haut et veut valider son maintien le plus vite possible…

Où s’arrêtera Dax ? À l’aube de la 22e journée, la question mérite d’être posée. Si le promu n’est, sur le papier, pas encore sauvé en Pro D2, il surfe sur une dynamique de bons résultats depuis plusieurs semaines (seulement 3 défaites sur les 10 derniers matchs), et se retrouve, aujourd’hui, à un point de la sixième place, alors que le BO, barragiste, compte quinze unités de moins. “Aujourd’hui, on ne regarde que le maintien, coupe l'ailier Théo Gatelier. Notre objectif, c’est de rester dans ces places-là, à mi-chemin entre la qualification et le maintien. L’idéal serait qu’on reste là jusqu’au bout. Ce qu’il y a devant, ce n’est pas notre championnat.”

Du côté de Maurice Boyau, la prudence est de mise. Les rouge et blanc n’oublient pas qu’ils étaient encore en Nationale il y a un an et que tout peut aller très vite, dans un sens comme dans l’autre. “Il suffit qu’on se trompe là et qu’on ait du mal face à Béziers, on sera un peu plus loin au classement, rappelle Gatelier. Il y a quelques matchs qui ont bien tourné pour nous, même si on mérite nos résultats, mais il ne faut pas se voir trop beaux. Nous voulons vite acquérir notre maintien.”

Inespéré ?

Observer Dax, aujourd’hui, aux portes du top six, a quelque chose de surprenant, quand on sait que le club est promu. Voire d'inespéré, après le début de saison catastrophique des Landais ? “Oui, on peut dire ça, quand on regarde les deux premières journées, concède l’ailier. Après, dans le staff et l’équipe, il y avait des personnes qui étaient optimistes. Même si on a pris deux fessées d’entrée, ils savaient que notre réel niveau n’était pas ça. Pour ma part, j’ai eu très peur. Le Pro D2, on en a rêvé, mais là, je me suis rendu compte que ce n’était pas de la rigolade. Au final, on a vite vu qu’on avait le niveau, mais de là à être à cette place, peut-être pas… ”

Présent au club depuis 2017, Gatelier est bien placé pour expliquer ce qui a permis à l’équipe landaise d’en arriver là. “Nous avons une base très solide, qui a fait quelques années en Nationale et en Fédérale. Nous sommes pas mal de jeunes issus du centre de formation, qui avons bénéficié de la descente pour matcher en première. Aujourd’hui, nous avons quelques années d'expérience et le recrutement, aussi, a été bon”, pense celui qui a commencé le rugby à Mugron. Parmi les joueurs ayant apporté une plus-value, devant, il cite Barrère, Leatigaga, Lolohea “et j’en passe”. “Ces joueurs connaissaient vraiment le Pro D2 depuis des années. Avec eux, on s’est rendu compte d’où il fallait mettre le curseur pour être au niveau.”

Retrouvailles avec Valence

Ces trois joueurs cités seront sur la pelouse, ce soir, pour défier Valence Romans. Les deux équipes se connaissent. Elles sont montées en même temps en Pro D2, se sont affrontées l’an dernier en finale du Nationale, et lors de la manche aller, les Landais l’avaient emporté d’une courte tête (18-16). “Le mot d’ordre, ce week-end, sera d'essayer de continuer cette bonne dynamique, indique l’ailier, auteur de deux essais depuis le début de l’année. Valence est dans une situation moins bonne que la nôtre. Ils ont besoin de points et on voudra, face à eux, faire bonne figure. Après, si on peut ramener des points ou y gagner, ça nous sortira une belle épine du pied pour la fin de saison.”