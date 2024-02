Pro D2 - Dans un duel de la 21e journée pour la 6e place entre deux clubs très proches au classement et aux bilans identiques, on pouvait s'attendre à un match serré entre Dax et Aurillac. Et bien que les Dacquois soient solides à la maison et que les Aurillacois soient toujours à la recherche d'une victoire à l'extérieur cette saison, il y a eu un match très serré qui pouvait encore basculer à la dernière minute. Dans une rencontre rendue encore plus équilibrée par les conditions météo compliquées, Dax a imposé sa loi chez lui (19-13) et passe devant dans la course à la 6e place tant convoitée.

On le sentait venir. Une pluie soutenue, une température redescendue et surtout un vent intense, le Dax - Aurillac de la 21e journée ne serait sûrement pas une orgie offensive. Et ce ne fut pas le cas dans un match peu spectaculaire, avec un petit essai de chaque côté et une victoire logique pour Dax sur le Stade Aurillacois, grâce à une meilleure maîtrise globale, plus de discipline et une importante occupation du terrain. Si Dax a pu se faire peur sur la fin, l'essentiel est acquis avec une 4e victoire en 5 journées et une place de barragiste qui se rapproche peut-être. Ce n'était pas la fête du beau jeu à Maurice-Boyau ce vendredi soir de cérémonie des Césars. Si d'entrée de jeu, les Dacquois se rendaient maîtres du ballon, peu de choses en était fait. Très vite on s'apercevait que les Cantalous se montraient aussi inspirés en touche que dominés en mêlée. Il fallait attendre malgré tout 12 minutes de jeu pour voir les hôtes landais ouvrir le score par Romuald Seguy sur pénalité malgré le vent facétieux et contre (12, 3-0). Très rapidement, Antoine Aucagne offrait la réponse du buteur avec une tentative réussie également (19e, 3-3) mais c'est bien le buteur dacquois qui avait le plus de possibilités pour scorer (23e, 6-3), tant l'indiscipline auvergnate était grande avec 5 pénalités concédées en un peu plus de 20 minutes. Dax occupe le terrain Si Dax avait la possession en majorité dans ce premier acte, c'était bien peu souvent voire quasiment jamais dans les 22m d'Aurillac. Aussi, pour marquer le coup quand cela arrivait autour de la demi-heure de jeu, les Landais passaient la seconde puis la troisième vitesse pour concrétiser la domination territoriale. Après des phases de jeu nombreuses pour se rapprocher de la ligne, c'est Ratu Nacika, entré en jeu peu avant pour suppléer Paul Ausset, qui marquait l'essai après assistance vidéo (31e, 13-3). Cela avait eu le don de révolter les joueurs de Romeo Gontineac qui passaient à leur tour de longues minutes dans la zone de vérité adverse dans cette fin de mi-temps.

Mais le berger ne recevait pas la réponse de la bergère grâce à une énorme défense dacquoise devant la ligne d'essai. Le coffrage de Louis Mary, excellent en première ligne, écœurait Aurillac qui ne répondait avant la pause que par la botte d'Antoine Aucagne (MT, 13-6). Dax menait logiquement à la mi-temps sans être à l'abri pour autant par la domination en mêlée et de ses avants en général. Un second acte semblable en moins bien Le retour des vestiaires ne changeait pas vraiment la donne. Dax possédait toujours le ballon et commettait moins de fautes que le Stade Aurillacois. Romuald Seguy en profitait ainsi pour redonner 10 points d'avance aux siens sur pénalité (43, 16-6). Les occasions d'essais étaient toutefois peu nombreuses malgré l'occupation du terrain. Et c'est même Aurillac qui allait relancer le suspense de ce match en transformant une courte incartade dans les 22m de Dax. Il a fallu attendre la 70e minute pour voir les Cantalous aplatir enfin ce ballon dans la zone d'en-but adverse. Sur une touche bien effectuée sur les 22m landais, le demi de mêlée Alania gagnait des mètres jusqu'à la ligne pour voir ses avants et notamment Rolland marquer en force (69e, 16-13).

Cela promettait 10 dernières minutes de folie. Sauf que Dax reprenait son travail de possession et d'occupation. Seguy profitait d'une énième faute du SACA devant les perches pour gonfler son matelas d'avance à 6 points (74e). Cela laissait une dernière opportunité à Aurillac pour un premier succès à l'extérieur en cas d'essai transformé. La défense de Dax avait encore le dernier mot avec un gros plaquage de Loiret sur Aucagne. Dax s'est imposé assez logiquement mais a surtout pris les devants sur Aurillac dans la course à la 6e place. Une chasse au barrage qui se promet d'être intense jusqu'au bout mais pour Aurillac, elle passera sûrement par un succès à l'extérieur.