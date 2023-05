Au stade Maurice-Trélut, à Tarbes, Valence Romans a déjoué les pronostics et s’est adjugé le titre de champion de France aux dépens de Dax (19-26), ce samedi après-midi. Les Landais avaient pourtant terminé la phase régulière en qualité de leader, et battu deux fois les Dromois. Emmenée par un paquet d’avants magistral, la bande à Authier a pris sa revanche dans la rencontre la plus importante de cette année. Les deux équipes se retrouveront désormais en ProD2, lors du prochain exercice.

Avant la finale de Top 14, dans un peu moins d’un mois, et celle de Pro D2, dans quelques heures, l’Hexagone connaît un champion de France de plus : Valence Romans Drôme Rugby. Dauphins de Dax après la phase régulière, les Dromois, qui faisaient office de favoris en début de saison, ont pris leur revanche face à leur bête noire : ils avaient concédé deux cruels revers face aux Landais (20-24 – 28-23). Ils ont mis à mal le dicton du jamais deux sans trois grâce à la force du paquet d’avants, et à un Vargas inspiré dans le jeu courant. Pour les joueurs de Dubois, il faudra seulement se contenter, et c’est déjà beaucoup, de la montée à l’échelon supérieur. À l’image de la saison régulière, les deux équipes ont offert une vraie opposition de style. Valence Romans s’est appuyé sur ses avants, et Dax a plutôt privilégié le jeu aéré avec ses trois-quarts. Après un échec face aux perches de Cerisier (0-0, 5e), les Dromois ont piqué en contre-attaque leurs adversaires.

Sur une tentative de relance de Bouche, Zouhair est parvenu à arracher le ballon dans les mains de l’ailier. Au terme d’une course de 35 mètres, le pilier gauche a marqué en coin pour lancer idéalement son équipe (0-5, 14e). Il s’en est suivi une finale sur un faux rythme en laissant place à un duel entre les buteurs. Cerisier (25e et 33e, 6-8) a répondu aux points inscrits par Moura (28e). Dans un premier acte tendu, les Dromois ont manqué le coche sur une relance et un coup de pied à suivre de Gobet. Malheureusement, Iashagashvili n’a pas réussi à bonifier l’avancée en commettant un en-avant à dix mètres de l’en-but dacquois. Trop indisciplinés, les joueurs d’Authier ont été sanctionnés une nouvelle fois avant de rentrer aux vestiaires par l’intermédiaire de Cerisier (9-8, 40e+4). Contre le cours du jeu, Dax a filé à la pause avec un maigre avantage. Le scénario a agacé Armary, au micro de RugbyZone.TV. "On est indisciplinés. On les laisse dans le match. On fait trop de fautes sur le jeu au sol, en attaque comme en défense. Ils ont un point d'avance, on doit se reprendre en deuxième période." Il a été entendu.

Vargas ponctue une saison incroyable avec les Damiers

Malheureusement, les Landais ont connu un énorme coup dur en perdant leur maître à jouer. Victime d’une blessure musculaire, Cerisier a laissé sa place à Robert. Immédiatement, l’ex-élément de Suresnes a craqué dans son rôle de buteur (9-8, 52e) et de gestionnaire en manquant plusieurs coups de pied. Quatre minutes plus tard, les Damiers ont réalisé un mouvement d’école. Après une solide prise en touche, et une avancée par l’intermédiaire d’un maul, Menzel a libéré ses trois-quarts. Gobet, d’un superbe crochet intérieur sur Bouche, a trouvé la faille. L’arrière a fixé Gatellier et décalé Vargas (9-15, 56e). L’ailier a inscrit son dixième essai de la saison.

Grâce à un coaching rapide d’Authier, qui laissera sa place à Fortassin la saison prochaine, son équipe a pris la pleine mesure de cette finale. Dominateur en mêlée (quatre pénalités récoltées), le paquet d’avants a été récompensé par la botte de Méret, parfait au relais de Moura (9-18 à la 64e et 12-21 à la 72e). Pour entériner le titre de champion, Bouldoire, sur un ballon de récupération, est allé de son essai en coin (12-26, 79e). Sur la dernière action, Dechavanne, néo-retraité à la suite de cette finale, a sauvé l’honneur dacquois (19-26, 80e+3). Mais, à Tarbes, Valence Romans était bien la meilleure équipe de cette Nationale.