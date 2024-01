Comme toujours, il fut un poison pour ses adversaires, et l’un des fers de lance de la folle remontada de son équipe qui a pourtant compté jusqu’à 16 points de retard au stade des alpes.

Que ressentez-vous après l’exploit réussi par Dax à Grenoble ?

Peut-être que pas grand-monde ne nous voyait l’emporter ici, mais on s’est malgré tout déplacé comme à chaque fois, simplement avec l’envie de ramener des points. Et cette fois, nous avons trouvé les ressources pour en grappiller quatre, qui seront précieux.

Avez-vous craint le pire, alors que vous étiez menés 24-6 ?

Grenoble est une grosse équipe de ce championnat, on sait très bien qu’ils feraient partie du haut du tableau sans leur sanction de 12 points au classement. On se doutait que si nous faisions trop de fautes, nous serions forcément punis, et ça n’a pas manqué. Pendant nos dix minutes d’infériorité numérique, nous avons encaissé trois essais. Ils ont su appuyer à ce moment-là, c’est la force de ces bonnes équipes. Mais notre mérite est que même à 24-6 contre nous, nous avons continué à nous arc-bouter en défense, et même à sauver une pénaltouche. Et comme nous étions plutôt efficaces à chaque fois que nous venions dans leur camp on s’est dit qu’il y avait peut-être quelque chose à faire.

D’où venait cette conviction ?

On pensait que si on arrivait à les mettre sous pression et à recoller au score en fin de match, ça pouvait tourner pour nous. C’est souvent ce qui arrive lorsqu’une équipe évolue sans pression face à une autre qui peut tout perdre, et c’est ce qui s’est passé. Ils ont pris ce carton jaune en fin de match et sur cette dernière mêlée, on a réussi à produire un bel effort.

Vous l’avez évoqué : un des tournants du match fut cette pénaltouche bien défendue à la 53e. Que vous êtes-vous dit à ce moment ?

Pas grand-chose… C’est simplement dans l’ADN de l’US Dax de ne jamais rien lâcher. On sait très bien que si on n’est pas tout le temps à 300 %, on ne peut rien espérer. Alors, les gars se resserrent, et ça s’y file. Les Grenoblois étaient probablement plus costauds que nous mais on a malgré tout répondu présent sur les collisions, on a réussi à les faire déjouer dans les rucks… Ce groupe a beaucoup de ressources et j’espère qu’il n’a pas encore fini de s’étonner.

Ce succès à Grenoble restera-t-il à part dans votre saison ?

Probablement. Le stade des Alpes, c’est incontestablement un des plus beaux stades de Pro D2, ceux qui venaient ici pour la première fois avaient les yeux écarquillés. Cela donne forcément une ampleur particulière à ce succès, face à une des meilleures équipes de cette division.

Une semaine avant de recevoir Biarritz, cette victoire vous offre un joker qui tombe plutôt à pic…

Oui et non. Une fois rentrés dans les vestiaires, on s’est tout de suite aperçu que notre victoire était très importante puisque tous nos concurrents ont gagné, notamment le BO qui a infligé une grosse défaite à Valence-Romans. Cette victoire nous permet de rester à 7 points de la 15e place… C’est bien mais cela n’est gage de rien. On sait pertinemment que les Biarrots se déplaceront pour nous rendre la monnaie de notre pièce, trois mois après notre victoire chez eux. On va bien se préparer, même si les dix heures de bus au retour seront un peu longues à digérer.