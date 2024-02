Suite à l'agression de Simon Lloret, jeune arbitre de 19 ans, survenue le 18 février dernier, les arbitres de la Ligue Sud utiliseront leur droit de retrait pour les deux prochaines journées des championnats amateurs (3 et 16 mars).

Les arbitres de la Ligue Sud ont décidé d'agir. Plus d'une semaine après l'agression de Simon Lloret, jeune arbitre de 19 ans, lors d'une rencontre d'une Régionale 2, les officiels de la région PACA ont annoncé l'application de leur droit de retrait pour les deux prochaines journées des championnats amateurs (3 et 16 mars). "Toutes les mesures prises jusqu'à maintenant ne semblent pas enrayer les comportements déviants des joueurs, coachs, staffs techniques, de dirigeants, parents... Ces deux jours, pour exprimer notre soutien à Simon et également signaler notre ras-le-bol, auprès de toutes les personnes qui gravitent au sein et autour du rugby, afin que celles-ci mesurent l'influence néfaste de leurs actions et paroles et que PLUS JAMAIS ÇA" ont notamment déclaré les arbitres de rugby de PACA dans un communiqué.

Maciello : "On ne peut se satisfaire simplement de ce retrait. Il faut en entendre le sens profond"

Franck Maciello, directeur national de l'arbitrage, a réagi à ce communiqué et appelle la France du rugby à écouter les hommes au sifflet. "Je comprends l'émotion de nos collègues, et leur envie de manifester leur solidarité, tout comme leur ras le bol. D'un autre côté, on ne peut se satisfaire simplement de ce retrait. Il faut en entendre le sens profond. Et Il ne faut ni stigmatiser, ni généraliser. Il faudra encore plus de travail commun grâce à l’investissement dans les écoles d’arbitrage ainsi que dans toutes les actions que peuvent conduire les arbitres au sein des clubs Mais je sais également compter sur le directeur en arbitrage de ligue pour soutenir ses arbitres tout en préservant l’intérêt général" a-t-il déclaré.

Je n'ai même pas eu le temps de siffler que j'avais perdu connaissance

Quelques jours après avoir été agressé, Simon Lloret est revenu sur ce malheureux événement dans les colonnes de Midi Olympique. Le jeune arbitre de 19 ans affirme notamment : "nous étions à la 75e minute de la partie. Sur le coup, l'équipe du Pont du Las est pénalisée mais les joueurs contestent. Alors, j'ajoute 10 mètres de plus et Le Beausset en profite pour marquer les trois points de la pénalité. Je n'ai même pas eu le temps de siffler que j'étais au sol, et j'avais perdu connaissance".