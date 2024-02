Après avoir été éloigné des terrains pendant plus de deux mois, Sacha Zegueur a participé aux deux dernières victoires de Pau. Il représente le second souffle de Béarnais qui ont réintégré le top 6.

Lui-même en rigole. Après avoir traversé une période difficile, marquée par quatre défaites de suite en championnat entre la fin décembre et le début février, la Section paloise a attendu le retour de Sacha Zegueur pour retrouver le goût de la victoire. Peut-être les Béarnais avaient-ils besoin de leur troisième ligne, comme un porte-bonheur, pour réenclencher la marche en avant et retrouver une confiance qu'il leur manquait clairement ces derniers temps. "On me l’a dit, c’est vrai, se marre à ce sujet l'ancien joueur d'Oyonnax. Deux matchs, deux victoires depuis mon retour... J’espère que ça va continuer ce week-end. Maintenant, même quand je ne jouerai pas, je voyagerai avec l’équipe !" Zegueur sera bien du voyage à Paris pour aller défier le Stade français, le leader du Top 14, ce samedi. Parce qu'en plus d'aider à faire gagner son équipe, celui qui n'a perdu que deux matchs cette saison a des fourmis dans les jambes.

Sa blessure à l'auriculaire a traîné et l'a empêché de fouler les pelouses du Top 14 pendant plus de deux mois. Deux mois qui coïncident d'ailleurs au coup de moins bien des Palois. "C’était contre Toulon à l’aller, raconte celui qui jouera en numéro 8 à Jean-Bouin. J’ai plaqué et mon petit doigt est resté accroché au maillot. Le tendon a pété donc le petit doigt était dans la direction du pouce. Plus rien ne tenait. J’ai fait une opération pour qu’ils me rattachent le tendon. J’avais une broche pour que ça tienne et ils m’ont opéré une deuxième fois pour l’enlever. J’ai perdu du temps, ça s’est infecté… J’ai eu pas mal de problèmes. En ce moment, je le rééduque parce que je n’ai plus de force dessus. Mais ce n’est que le petit doigt. Nous ne nous en servons jamais !"

Représentant du second souffle palois

Avec son retour, lié à celui des victoires dans le Béarn, Sacha Zegueur représente le second souffle de Béarnais qui sont depuis longtemps pénalisés par les blessures. Les petits pépins et grosses tuiles se sont multipliées, ce qui a entraîné un manque de rotation dans l'effectif et donc une fatigue physique généralisée au coeur d'un bloc de 16 matchs. Avoir plusieurs joueurs de retour permet de recréer une dynamique, ce qui a été bien utile, notamment pour le déplacement à Bordeaux. C'est donc avec l'auriculaire fixé à son annulaire que le troisième ligne défend en ce moment la place de la Section dans le top 6.

Car oui, si les récents revers avaient logiquement déclassé les Vert et Blanc, ces derniers sont définitivement revenus dans la course et peuvent travailler dans la sérénité et l'ambition. "Je vois un état d'esprit différent de celui de l’année dernière, note Zegueur. La dynamique n’est pas du tout la même. Être dans le top 6, ça fait du bien. Je ne dis pas qu’on y restera mais nous avons été en stage à Faro juste avant Bordeaux où nous nous sommes alignés sur ce même objectif. Ce stage nous a fait du bien d’ailleurs parce que nous avons pu être ensemble pendant une semaine. Ça a resserré les liens." Remobilisés, les Palois abordent la fin de saison avec de sérieux objectifs.